L’ora legale – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 92′

92′ Regista: Ficarra, Picone

Ficarra, Picone Cast: Ficarra, Picone, Vincenzo Amato

Trama: Salvo e Valentino vivono a Pietrammare, sono cognati e insieme gestiscono un chiosco in piazza. Nella cittadina ci sono le elezioni comunali. A sfidarsi, da un lato, il sindaco uscente, Gaetano Patanè, emblema del malaffare e della corruzione; dall’altro lato, Pierpaolo Natoli, professore di liceo, simbolo di onestà e legalità, nonché marito della sorella di Valentino. Contro ogni previsione, Natoli vince. Salvo e Valentino, sfruttando la parentela, sono convinti di poter trarre vantaggio dalla situazione, ma…

La signora dello zoo di Varsavia – 21:15 Sky Cinema

Genere: Storico

Storico Titolo originale: The Zookeeper’s Wife

The Zookeeper’s Wife Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Repubblica Ceca – UK – USA

Repubblica Ceca – UK – USA Durata: 127′

127′ Regista: Niki Caro

Niki Caro Cast: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl

Trama: Jan Zabisnki è il direttore dello zoo di Varsavia nel 1929 che gestisce insieme a sua moglie Antonina. Il giardino zoologico è nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ’39, però, i bombardamenti e l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Rischiando la propria vita e quella di loro figlio, Antonina e Jan metteranno in salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, con straordinario coraggio e umanità.

Jason Bourne – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Gran Bretagna – USA

Cina – Gran Bretagna – USA Durata: 123′

123′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

Trama: L’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Invictus – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 134′

134′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood, Robert Hobbs

Trama: Sconfitto l’apartheid, Nelson Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo dello sport viene coinvolto dall’evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana dagli anni ’80 bandita dai campi di tutto il mondo a causa dell’apartheid.

In occasione della cerimonia di apertura del campionato mondiale, l’ingresso in campo del presidente Mandela che indossa la maglia di jersey degli Springboks segna un passo decisivo nel cammino verso la pace tra bianchi e neri.

Survivor – 21:25 Italia 1

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Survivor

Survivor Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 96′

96′ Regista: James McTeigue

James McTeigue Cast: Parker Sawyers, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Angela Bassett, James D’Arcy, Antonia Thomas, Roger Rees, Corey Johnson, Dylan McDermott, Bashar Rahal

Trama: Kate, un’impiegata del Dipartimento di Stato statunitense, viene assegnata all’ambasciata USA nella capitale britannica, dove si deve occupare di prevenzione al terrorismo sul suolo patrio. La sua attività, la mette rapidamente nel mirino di alcuni estremisti, ma piuttosto che ucciderla, decidono d’incastrarla per crimini che non ha commesso, mentre progettano un attentato a Times Square, la notte di Capodanno. Kate non avrà altra scelta che mettersi in fuga e cercare di dimostrare a tutti i costi la sua innocenza.

Vicolo Cieco – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: A Kind of Murder

A Kind of Murder Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Andy Goddard

Andy Goddard Cast: Patrick Wilson, Jessica Biel, Haley Bennett

Faster – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Faster

Faster Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: George Tillman jr., George Tillman Jr

George Tillman jr., George Tillman Jr Cast: Dwayne Johnson, Oliver Jackson-Cohen, Jennifer Carpenter, Billy Bob Thornton, Maggie Grace, Michael Irby

Trama: Incriminato per essere stato l’autista di una banda di ladri, Driver esce di prigione dopo aver scontato dieci anni di galera per rapina. Una volta ritrovata la libertà, l’unico desiderio dell’uomo è però vendicare la morte del fratello, che è stato tradito proprio in seguito alla rapina che ha portato alla Driver sua incarcerazione. Sulle tracce dell’uomo, si metteranno un poliziotto eroinomane ed un killer egocentrico ma Driver non è intenzionato a fermarsi davanti a nessuno…

La memoria del cuore – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Vow

The Vow Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Australia – Francia – Germania – UK – USA

Australia – Francia – Germania – UK – USA Durata: 104′

104′ Regista: Michael Sucsy

Michael Sucsy Cast: Rachel McAdams, Scott Speedman, Jessica Lange, Melissa Veszi, Rachel Skarsten, Brittney Irvin, Lucas Bryant, Dillon Casey, Kristina Pesic, Jeananne Goossen, Jessica McNamee, Tatiana Maslany, Kim Roberts, Joe Cobden, Channing Tatum, Sam Neill

Trama: Il matrimonio tra Leo e Paige sembra perfetto, finché un incidente automobilistico toglie alla donna la più solida delle basi: la memoria. Al risveglio dal coma lei non ricorda assolutamente chi sia l’uomo che le sta accanto e che dice di amarla. La volontà di Leo di ricostruire la loro vita insieme in attesa che i ricordi riaffiorino si scontra immediatamente con le paure della moglie e soprattutto con la famiglia di lei, diventata a dir poco invasiva. Sarà una sfida riuscire a riconquistarla…

Un fantasma per amico – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Das kleine Gespenst

Das kleine Gespenst Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 92′

92′ Regista: Alain Gsponer

Alain Gsponer Cast: Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung, Herbert Knaup, Bettina Stucky, Uwe Ochsenknecht

Trama: Un piccolo fantasma che vive di notte nel castello di Eulenstein ha un unico desiderio, vedere com’è il mondo alla luce del giorno. Una notte si imbatte in tre ragazzini che hanno organizzato un’escursione al castello e si trova con stupore per la prima volta di fronte a degli esseri umani. Il giorno seguente, quasi per magia, il fantasma si sveglia in pieno giorno, ma scopre a malincuore che gli abitanti della città invece di accoglierlo, come si aspettava, alla sua vista provano terrore ed iniziano a dargli la caccia. Gli unici a cui può chiedere aiuto sono i tre ragazzi della notte prima…