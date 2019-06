Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 29 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 29 giugno:

Sei ancora qui – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: I Still See You

I Still See You Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Scott Speer

Scott Speer Cast: Bella Thorne, Richard Harmon, Dermot Mulroney

Trama: Veronica Calder ha sedici anni, è una studentessa liceale e vive in un mondo che si è popolato di “redivivi” a causa di un cataclisma improvviso che ha distrutto la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà, facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di tranquilla e pacifica convivenza, uno di loro invia un messaggio minaccioso a Ronnie, catapultandola così in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita..

Giovani si diventa – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: While We’re Young

While We’re Young Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Noah Baumbach

Noah Baumbach Cast: Naomi Watts, Ben Stiller, Adam Driver, Adam Horovitz, Amanda Seyfried, Charles Grodin, Brady Corbet, Maria

Trama: Josh e Cornelia Srebnick sono una coppia di quarantenni newyorkesi felicemente sposati e impegnati senza particolare successo in campo artistico. Non sono riusciti ad avere dei figli, ma hanno deciso di fermarsi e accettare la situazione. Un giorno conoscono la giovane coppia composta da Jamie e Darby, due spiriti liberi e indipendenti. Senza troppe esitazioni Josh e Cornelia abbandonano gli amici di sempre, per seguire i due hipsters che ai loro occhi appaiono irresistibilmente liberi, disinibiti e pieni di vita.

Due destini – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Une rencontre

Une rencontre Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 81′

81′ Regista: Lisa Azuelos

Lisa Azuelos Cast: Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos

Trama: Elsa, bella scrittrice e madre single di due esuberanti adolescenti, incontra l`avvocato Pierre durante la conferenza alla manifestazione del salone del libro. Già dopo il primo sguardo l`attrazione tra i due è fortissima, quasi per un alchimia inspiegabile il desiderio è irrefrenabile, ma bisogna fare assolutamente i conti con i propri principali doveri e con la morale…

Asterix alle Olimpiadi – 21:10 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Astérix aux jeux olympiques

Astérix aux jeux olympiques Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Belgio – Francia – Germania – Italia – Spagna

Belgio – Francia – Germania – Italia – Spagna Durata: 116′

116′ Regista: Frédéric Forestier, Thomas Langmann

Frédéric Forestier, Thomas Langmann Cast: Clovis Cornillac, Franck Dubosc, Gérard Depardieu, Alain Delon, Benoît Poelvoorde

Trama: Asterix alle Olimpiadi è un film francese del 2008, prodotto in occasione dell’Olimpiade di Pechino. È il terzo di quattro film ispirati ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo. Il film è stato girato quasi del tutto in Spagna, nonostante la maggior parte delle scene sia ambientata in Grecia: Asterix e Obelix, per aiutare Alafolix a conquistare la principessa Irina, si spostano in Grecia per partecipare alle Olimpiadi e si scontrano con Brutus, deciso a trionfare per sbarazzarsi di suo padre Giulio Cesare…

Ossessione senza fine – 21:05 Rai 2

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Stalked by My Doctor

Stalked by My Doctor Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Doug Campbell

Doug Campbell Cast: Eric Roberts, Brianna Joy Chomer, Deborah Zoe

Trama: Il Dottor Beck è uno dei più apprezzati cardiochirurghi americani ma non riesce a trovare una compagna. È così in continua ricerca di contatti sui social ma le donne che accettano di incontrarlo percepiscono rapidamente che nella sua personalità c’è qualcosa che non va e si allontanano. Un giorno salva dalla morte Sophie, una giovane paziente gravemente ferita in un incidente stradale per colpa del suo ragazzo che mandava sms mentre guidava. Beck viene colpito dalla sua bellezza ed inizia a circuirla..

Assalto a Wall Street – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Assault on Wall Street

Assault on Wall Street Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Canada

Canada Durata: 99′

99′ Regista: Uwe Boll

Uwe Boll Cast: Dominic Purcell, Erin Karpluk, Edward Furlong

La scelta del re – 21:10 Rai Movie

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Kongens nei

Kongens nei Uscita: 2016

2016 Durata: 133′

133′ Regista: Erik Poppe

Erik Poppe Cast: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl Markovics

Spiando Marina – 21:15 Cielo

Genere: Giallo

Giallo Uscita: 1992

1992 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 86′

86′ Regista: George Raminto (Sergio Martino)

George Raminto (Sergio Martino) Cast: Debora Caprioglio, Steve Bond, Sharon Twomey, Leonardo Treviglio

Trama: Mark è un assassino perseguitato dal suo passato di poliziotto corrotto e tormentato dalla perdita della moglie e del figlio. Preparando il suo prossimo omicidio si imbatte in una bellissima prostituta vicina di casa e iniziano una storia d’amore appassionata. Ma i loro sogni di una vita insieme non si realizzeranno.

Colazione da Tiffany – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Breakfast at Tiffany’s

Breakfast at Tiffany’s Uscita: 1961

1961 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Blake Edwards

Blake Edwards Cast: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Martin Balsam

Trama: Ogni mattina, Holly Golightly, bella, elegante e sofisticata, fa colazione davanti alla vetrina di Tiffany, sulla Quinta Strada. Holly vive una vita apparentemente spensierata, in compagnia del suo gatto senza nome, e frequenta gente di ogni tipo. Ogni giovedì, l’ingenua ragazza si reca nella prigione di Sing Sing per fare visita a un boss newyorchese, Sally Tomato, senza avere la benché minima consapevolezza di venire usata come veicolo di informazioni. Un giorno, arriva nel palazzo di Holly un nuovo inquilino, Paul Varjak, scrittore povero in canna e mantenuto da un’amante più grande di lui…