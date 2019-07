Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 3 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 3 luglio:

Truffatori in erba – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Gringo

Gringo Uscita: 2018

2018 Durata: 111′

111′ Regista: Nash Edgerton

Nash Edgerton Cast: Joel Edgerton, Charlize Theron, David Oyelowo

Trama: Harold Soyinka, manager di una compagnia farmaceutica, si reca in viaggio da Chicago in Messico con gli spietati capi Richard ed Elaine: nel laboratorio messicano della società, Richard ordina che si smetta di vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana bioingegnerizzata, al brutale trafficante noto come Pantera Nera. Harold viene prima licenziato quando i due capi vendono la compagnia a una multisocietà, poi preso di mira da Pantera Nera che spera di ottenere la formula del Cannabax ed infine scompare…

Harry Potter e l’Ordine della Fenice – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 138′

138′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes

Trama: Voldemort si è fatto corpo ed è tornato. Cornelius, pavido Ministro delle istituzioni magiche, è deciso a reprimere tutti coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto col tronfio cugino Dudley all’attacco dei Dissennatori, viene espulso da Hogwarts. L’intervento in tribunale di Silente reintegra il ragazzo e lo introduce alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Questa volta Harry però, dovrà cavarsela da solo…

Malena – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2000

2000 Regista: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore Cast: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana

Trama: Renato è un ragazzino di tredici anni che vive nel paesino di Castelcutò, dove, nonostante nel mondo imperversi la seconda guerra mondiale, non succede mai nulla. Fino a quando Renato si accorge di Malena, giovane e seducente vedova di guerra, ossessione di tutti gli uomini e invidia di tutte le donne del paese. Il ragazzino vive questa sua passione ossessiva in solitudine e la alimenta spiando e pedinando l’oggetto del suo desiderio. Così finisce per essere testimone della parabola esistenziale della donna, da vedova a prostituta, mentre anche la vita del piccolo Renato passa dalla fase adolescenziale a quella di adulto..

I Goonies – 19:25 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Goonies

The Goonies Uscita: 1985

1985 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Richard Donner

Richard Donner Cast: Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, Martha Plimpto

Trama: I ragazzini di Goon Docks – tutti li chiamano i “Goonies” – sono in allarme: i maggiorenti del locale club del golf hanno dato lo sfratto ai loro genitori, volendo radere al suolo l’intero quartiere. Durante l’ultimo e un po’ malinconico week-end sul posto, uno dei ragazzi scopre nella propria soffitta una antica mappa spagnola, che fu di Willy l’Orbo, un pirata del XVII secolo. Lui e i suoi amici decidono così di trovare ad ogni costo il tesoro che l’Orbo ha seppellito da qualche parte nei dintorni.

E.T. l’extraterrestre – 21:35 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: E.T. The Extra-Terrestrial

E.T. The Extra-Terrestrial Uscita: 1982

1982 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Dee Wallace, Robert MacNaughton, K.C. Martel, Sean Frye, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote

Trama: La storia del tenero extraterrestre che ha commosso generazioni di grandi e bambini di tutto il mondo: un alieno viene abbandonato dai suoi compagni di viaggio in una foresta della California, dopo che la loro navicella è stata avvistata dagli umani e costringendoli a ripartire. Ad accoglierlo ci sarà il piccolo Elliott che, con la complicità del fratello maggiore Michael e dalla sorellina Gertie, stabilirà con lui un rapporto molto speciale e lo aiuterà a tornare a casa.

Charlie’s Angels – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Charlie’s Angels

Charlie’s Angels Nazionalità: Stati Uniti

Trama: Dotate di sofisticatissimi strumenti tecnologici, abilissime nelle arti marziali e capaci di qualsiasi travestimento, Natalie, Dylan e Alex, insieme al fedele Bosley, sono impegnate a sventare un piano di vendetta che rischia di segnare la fine di Charlie e dei suoi Angeli. L’introgo ruota intorno al rapimento di Eric Knox, genio dell’informatica.

A spasso nel bosco – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: A Walk in the Woods

A Walk in the Woods Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Ken Kwapis

Ken Kwapis Cast: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson

Trama: Tornato con la famiglia negli Stati Uniti dopo anni trascorsi all’estero, l’acclamato scrittore di viaggi Bill Bryson decide con grande disappunto della moglie di esplorare il proprio Paese: l’uomo ha in mente di percorrere le 2.200 miglia del famoso ‘sentiero degli Appalachi’. Ma per partire Bill deve acconsentire alla richiesta della consorte di trovarsi un compagno di viaggio, che individua nel vecchio amico Stephen Katz, un donnaiolo alcolizzato e cocainomane… Il viaggio metterà la loro amicizia a dura prova.

Cold zone – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Regista: J. MacCarthy

J. MacCarthy Cast: M. Cummins, K. Robek

Flubber, Un professore fra le nuvole – 21:00 Sky Family