Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 2 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 2 luglio:

Tiramisù – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tiramisù

Tiramisù Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 94′

94′ Regista: Fabio De Luigi

Fabio De Luigi Cast: Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Orso Maria Guerrini, Fabio De Luigi, Angelo Duro

Trama: Antonio fa il rappresentante di prodotti farmaceutici, è frustrato e teme che la bella moglie Aurora, docente con la passione per la cucina, possa lasciarlo. Nella loro vita bazzicano spesso il cognato di Antonio, Franco, trentenne divorziato con una figlia di sette anni e che cambia ragazza ogni settimana, e Marco, perennemente depresso, perché la sua enoteca è sempre vuota a causa del suo atteggiamento sciatto e disfattista. Un giorno, un tiramisù speciale preparato da Aurora, darà una svolta alla vita di Antonio.

La cospirazione – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Misconduct

Misconduct Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Shintaro Shimosawa

Shintaro Shimosawa Cast: Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino

Trama: Ben Cahill fa l’avvocato; è sposato con Charlotte, infermiera, ma il loro rapporto non va molto bene. Un giorno, dal passato del giovane risbuca Emily, la sua ex ragazza, che adesso sta con Arthur Denning, corrotto dirigente farmaceutico coinvolto in un caso di sperimentazione di farmaci che ha portato alla morte di alcune persone. Emily sostiene di avere delle prove che inchiodano l’uomo e Ben decide di darle al suo collega, Charles Abrams, che da tanto tempo prova a incastrare Denning..

Il ritorno di Ringo – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Il ritorno di Ringo

Il ritorno di Ringo Uscita: 1965

1965 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Duccio Tessari

Duccio Tessari Cast: Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Hally Hammond, Nieves Navarro, Lorella De Luca

Trama: Due messicani hanno soggiogato con il terrore un piccolo paese. Di ritorno dalla guerra di Secessione, Montgomery Brown scopre che tutti i suoi beni gli sono stati confiscati dai malviventi e per giunta la moglie, pur essendogli restata fedele, ha dovuto promettere di diventare sposa di uno dei due. Nel corso di un finto funerale però Brown e i suoi fidi sbaragliano i nemici.

Transformers 3 – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Transformers: Dark of the Moon

Transformers: Dark of the Moon Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 154′

154′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Shia LaBeouf, Patrick Dempsey, John Malkovich, Ken Jeong, Frances McDormand, John Turturro, Kevin Dunn, Ramon Rodriguez, Alan Tudyk, Josh Duhamel, Julie White, Frank Welker, James Avery, Rosie Huntington-Whiteley, Tyrese Gibson, Peter Cullen

Trama: Il film è il terzo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers, iniziata con Transformers e Transformers – La vendetta del caduto e proseguita con Transformers 4: gli Autobot, guidati da Optimus Prime, tornano in azione contro i malvagi Decepticons, pronti e determinati a vendicare la sconfitta subita. Autobot e Decepticons sono coinvolti in una pericolosa gara per la conquista dello spazio tra Stati Uniti e Russia e sarà ancora una volta l’umano Sam Witwicky a correre in aiuto dei suoi amici robot.

The covenant – 21:15 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: The Covenant

The Covenant Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Renny Harlin

Renny Harlin Cast: Laura Ramsey, Steven Strait, Toby Hemingway, Jessica Lucas, Kyle Schmid, Wendy Crewson, Stephen McHattie, Kenneth Welsh, Rob Burns, Robert Crooks, Larry Day, Vito Defilippo, Basil McKenna, Jon McLaren, Neil Napier, Pierre Leblanc, Richard Zeman, Sarah Smyth, Frank Fontaine, John Robinson (III), Sebastian Stan, Taylor Kitsch, Chace Crawford

Trama: Alla Spenser Academy, un collegio destinato ai rampolli delle dinastie più importanti della regione, succedono strani fatti. Quattro studenti, discendenti delle prime famiglie stanziatesi nella colonia di Ipswich all’inizio del ‘600, hanno ereditato poteri straordinari dagli antenati: devono imparare a gestire le loro facoltà e a combattere contro una forza malvagia, cercando inoltre di non svelare il segreto che le loro famiglie hanno tenuto nascosto per secoli…

Poli opposti – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Poli opposti

Poli opposti Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 85′

85′ Regista: Max Croci

Max Croci Cast: Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Grazia Schiavo, Tommaso Ragno, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio

Trama: Stefano Parisi, separato, è un terapista di coppia che prova a ricucire i matrimoni degli altri, non essendo stato in grado di tenere insieme i pezzi del suo; Claudia Torrini, mamma single è un avvocato divorzista, bravissima a spennare i mariti e far trionfare le mogli. I due lavorano sullo stesso pianerottolo e si odiano, soprattutto quando i clienti passano da uno all’altra. Nonostante le differenze innegabili, Stefano e Claudia, esattamente come i poli opposti di una calamita, finiranno inevitabilmente per attrarsi.

Boog&Elliot – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Open season

Open season Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 83′

83′ Regista: Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi

Roger Allers, Jill Culton, Anthony Stacchi Cast:

Trama: Nella cittadina di Timberline vive Boog, un orso grizzly, che viene accudito amorevolmente dalla gentile Beth. Tutto sembra andare per il meglio, fino all’arrivo nella cittadina di Elliot, un cervo che convince Boog ad “uscire” di casa per passare una notte folle in città. Al risveglio, Boog si ritroverà in una realtà alla quale non era proprio abituato.

Where hand touch – 21:15 Sky Cult