Basato sugli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics, il film è il sequel di Guardiani della Galassia. Assoldati dai Sovereign ma poi braccati da questi per aver rubato delle preziose batterie, i guardiani della galassia si dividono in due gruppi: Rocket e Groot se la vedono con i Ravagers di Yondu, mentre Star-Lord conosce finalmente il padre, Ego, scoprendo molti segreti inaspettati sulla propria natura semi-umana. Il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar 2018 per i migliori effetti speciali.

Il pompiere Gordy Brewer si ritrova, suo malgrado, implicato in un intricato complotto terroristico internazionale. Dopo aver perso moglie e figlio in un attentato, frustrato dai pochi risultati delle investigazioni ufficiali, Gordy decide di farsi giustizia da solo. Selena, moglie dell’autore della strage, lo aiuta a vendicarsi. Il film fu girato prima dell’11 settembre 2001, ma l’uscita fu posticipata di 5 mesi per le analogie con l’attentato.

Tratto dall’omonimo romanzo di Greg Sestero e Tom Bissell, il film racconta della travagliata amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, artefice del film di culto The Room (2003), considerato uno tra i peggiori mai realizzati, tanto da essere definito “il Quarto potere dei film brutti”. Nel 2018 il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Greg è un aspirante attore e fa amicizia con l’introverso Tommy e i due partono per cercare fortuna verso Los Angeles.

Nell’aprile del 1945, mentre gli Alleati sferrano l’attacco decisivo in Europa, un agguerrito sergente, Wardaddy, comanda un carro armato Sherman e il suo equipaggio di cinque uomini in una missione mortale dietro le linee nemiche. In inferiorità numerica e disarmato, Wardaddy e i suoi uomini saranno protagonisti di gesta eroiche per colpire al cuore la Germania nazista.

Le verità nascoste – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: What Lies Beneath

What Lies Beneath Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton

Il dottor Norman Spencer, noto scienziato che lavora su esperimenti genetici e sua moglie Claire, reduce da un incidente stradale, si sono appena trasferiti dalla città, in una villa sul lago. Quando Mary, la vicina di casa, svanisce nel nulla, Claire crede che sia stata uccisa dal marito violento e comincia anche a percepire inquietanti presenze sovrannaturali. Il marito cerca di convincerla che le sue paure sono frutto del trauma subìto dopo l’incidente, in realtà l’oscuro passato di Norman torna a galla.. Charlotte for ever – 21:15 Cielo Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1986

1986 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 94′

94′ Regista: Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg Cast: Charlotte Gainsbourg, Serge Gainsbourg, Roland Bertin Sette anni in Tibet – 21:15 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Seven Years in Tibet

Seven Years in Tibet Uscita: 1997

1997 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 136′

136′ Regista: Jean-Jacques Annaud

Jean-Jacques Annaud Cast: Brad Pitt, David Thewlis, Dorjee Tsering, Jamyang Jamtsho Wangchuk

