ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 24 maggio.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 24 maggio:

Hotel Gagarin – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Durata: 94′

94′ Regista: Simone Spada

Simone Spada Cast: Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston

Trama: Un sedicente produttore convince cinque italiani squattrinati e in cerca di successo a girare un film in Armenia. La location è l’hotel Gagarin, un albergo circondato dalla neve e isolato nei boschi. All’arrivo sul posto però scoppia una guerra e il produttore si dilegua con i soldi. I sogni di tutti svaniscono in un solo istante, la troupe però riuscirà a trasformare l’occasione persa, in una piacevole esperienza che farà ritrovare presto la spensieratezza e il vero senso della vita…

Rampage: furia animale – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Regista:

Cast:

Trama: David Okoye è un palestrato, ex combattente dell’esercito americano, che va più d’accordo con gli animali che gli esseri umani. Il suo migliore amico è infatti George, un gorilla albino dotato di senso dell’umorismo. I resti di un esperimento genetico infettano George e diversi altri animali trasformandoli in una sorta di predatori invincibili, in continua crescita…Davis sarà chiamato a salvare il suo amico e il mondo intero, con l’aiuto di un genetista ex galeotto inviato dal governo.

The island – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Island

The Island Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 136′

136′ Regista: Michael Bay

Michael Bay Cast: Ewan McGregor, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Shawnee Smith, Max Baker, Svetlana Efremova, Eric Stonestreet, Noa Tishby, Richard Whiten, Alex L. Worman, Tom Beaver, Regan Burns, Kenneth Hughes, Brian Stepanek, Kevin McCorkle, Glenn Morshower, Ethan Phillips, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean

Trama: L’Isola é quello che rimane nel ventunesimo secolo della terra, l’ultimo angolo incontaminato. Lincoln, che lavora in un impianto, spera di essere scelto per visitarlo ma non sa che, insieme ai suoi compagni, non sono altro che dei cloni che vengono spediti sull’Isola per fornire organi ai propri “originali”.

Segnali dal futuro – 21:30 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Knowing

Knowing Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 121′

121′ Regista: Alex Proyas

Alex Proyas Cast: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Lara Robinson, D.G. Maloney, Nadia Townsend, Alan Hopgood, Adrienne Pickering

Trama: Caleb, figlio dell’astrofisico John Koestler entra in possesso di un foglio racchiuso in una “capsula del tempo”, scritto da Lucinda, una bimba che frequentava la sua stessa scuola nel 1959. Koestler, esaminando la strana sequenza dei numeri sul foglio, apparentemente senza senso, scoprirà invece che si tratta di un messaggio codificato che predice data e numero delle vittime delle principali catastrofi che si sono verificate nel corso degli ultimi 50 anni. Ma tre, degli eventi riportati, devono ancora accadere…

Captain America: civil war – 21:20 Rai 2

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 147′

147′ Regista: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Cast: Chris Evans, Robert Downey jr., Scarlett Johansson

Trama: Il film è il secondo capitolo dedicato al personaggio della Marvel di Captain America. L’azione comincia nel 1991, quando in Siberia gli agenti dell’organizzazione terroristica Hydra risvegliano Bucky Barnes dal suo sonno criogenico, trasformandolo nel Soldato d’Inverno. Ai giorni nostri, gli Avengers continuano a combattere per proteggere l’umanità, ma un altro incidente, in cui muoiono alcuni innocenti, rischia di dividere la squadra per sempre: da un lato Tony Stark, dall’altro Steve Rogers.

Miss Sloane, giochi di potere – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Miss Sloane

Miss Sloane Uscita: 2016

2016 Durata: 132′

132′ Regista: John Madden

John Madden Cast: Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw

Un uomo innocente – 21:10 Rai Movie

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: An Innocent Man

An Innocent Man Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Peter Yates

Peter Yates Cast: Tom Selleck, Richard Young, F. Murray Abraham, Laila Robins, David Rasche

Trama: Un mite tecnico aeroportuale viene ingiustamente incastrato da due poliziotti corrotti. Dopo tre anni di carcere, l’uomo elabora un piano per smascherare i suoi nemici.

Il fiore del mio segreto – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La flor de mi secreto

La flor de mi secreto Uscita: 1995

1995 Nazionalità: Francia – Spagna

Francia – Spagna Durata: 100′

100′ Regista: Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar Cast: Marisa Paredes, Juan Echanove, Joaquim Cortez, Rossy De Palma

Zathura, un’avventura spaziale – 21:00 Sky Family

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Zathura: A Space Adventure

Zathura: A Space Adventure Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Jon Favreau

Jon Favreau Cast: Tim Robbins, Dax Shepard, Jonah Bobo, Dax Shepard. Josh Hutcherson, Jonah Bobon Kristen Stewart

Trama: Danny e Walter, che hanno rispettivamente sei e dieci anni, sono due fratelli litigiosi. Un giorno, durante l’ennesimo battibecco, Walter chiude il fratello in uno scantinato tutto buio dove il bambino trova un vecchio gioco da tavolo chiamato Zathura. Incuriositi dalla novità, Danny e Walter iniziano a giocare…