Alla guida di uno spazzaneve che passa “dritto per dritto” attraverso i tunnel ghiacciati del Colorado, c’è Nels Coxman, un uomo tranquillo che ogni fa quello che deve fare. La sua metodica vita viene improvvisamente sconvolta dalla morte del figlio Kyle, liquidata dalle autorità come un’overdose di eroina. Responsabile della sua morte è in realtà una gang di spacciatori di droga. Da quel momento, con la stessa metodica determinazione con cui svolge il suo lavoro, Nels procederà verso la sua personale vendetta.

Un ex membro del Mossad, Asher, si è trasformato in un killer a pagamento. Conduce una vita austera in una Brooklyn in continua evoluzione. Avvicinandosi alla fine della sua carriera, rompe il giuramento fatto in gioventù non appena incontra Sophie, per un lavoro che non andò come avrebbe dovuto. E’ la sua ultima possibilità per diventare chi vuole essere e per avere l’amore nella sua vita, prima che sia troppo tardi..ma dovrà uccidere l’uomo che era, per avere la possibilità di diventare l’uomo che vorrebbe essere.

Deep Impact – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Deep impact

Deep impact Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Mimi Leder

Mimi Leder Cast: Téa Leoni, Robert Duvall, Morgan Freeman, Vanessa Redgrave, Elijah Wood, Mary McCormack, Jon Favreau

TRAMA