Uno scienziato scopre i corpi congelati di tre russi geneticamente modificati sepolti nel nord del Canada. Dopo averli scongelati, si rende però conto di aver scatenato una minaccia mortale per la società occidentale e dovrà cercare di fermarli a tutti i costi.

Nell’indagare su una serie di sanguinosi attentati terroristici, eseguiti da fondamentalisti islamici negli Stati Uniti, Hubbard, vicedirettore dell’FBI, scopre che hanno lo scopo di far liberare un capo religioso della setta, rapito in Medio Oriente dalla CIA per ordine del generale Deveraux. Intanto il panico si diffonde, lo stato d’emergenza è dichiarato, l’esercito ha pieni potere e perseguita tutti gli islamici, internandoli in campi. Contro la dittatura militare insorgono le forze ‘liberal’ del paese.

Il Danno

Genere: Drammatico

Titolo originale: Damage

Uscita: 1992

Nazionalità: Francia – Regno Unito

Durata: 115′

Regista: Louis Malle

Louis Malle Cast: Jeremy Irons, Juliette Binoche, Miranda Richardson, Rupert Graves

Life on the line

Genere: Azione

Uscita: 2015

Regista: David Hackl

David Hackl Cast: John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Genere: Avventura

Titolo originale: The Nutcracker and the Four Realms

Uscita: 2018

Durata: 99′

Regista: Lasse Hallström, Joe Johnston

Lasse Hallström, Joe Johnston Cast: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman

