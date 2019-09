Xavier sogna da sempre l’integrazione pacifica nella società degli umani, Erik si sente minacciato dalla razza umana e pensa a un esercito di mutanti e a una guerra inevitabile. Il film racconta della giovinezza di questi due amici che scoprono di avere poteri speciali; del loro lavorare assieme, con altri mutanti, contro la più grande minaccia che il mondo abbia affrontato; del loro allontanarsi causa un dissidio che li vedrà diventare arcirivali con i nomi di Professor X e di Magneto.

Mae Holland è figlia unica di una modesta famiglia, suo padre è affetto da sclerosi multipla e non possono permettersi le cure costose di cui lui ha bisogno. Mae lavora presso un call center ed è rassegnata alla precarietà e invisibilità sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l’azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume cento nuovi dipendenti alla volta. E Mae supera il colloquio, entrando in un universo parallelo che supera ogni sua immaginazione…

