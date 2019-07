Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 12 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 12 luglio:

211- Rapina in corso – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: 211

211 Uscita: 2018

2018 Durata: 86′

86′ Regista: York Alec Shackleton

York Alec Shackleton Cast: Nicolas Cage, Sophie Skelton, Michael Rainey Jr.

Trama: Il poliziotto di Chesterford, Mike Chandler ha perso sua moglie prematuramente e si ritrova depresso ad un passo dalla pensione e con una figlia a cui badare con la quale ha un rapporto difficile. Durante un pattugliamento con il partner e genero Macavov, si ritrovano improvvisamente nel bel mezzo di una rapina armata alla Unity Savings & Loan per mano di un gruppo di sanguinari formato nelle froze speciali e ricercato dall’Interpol. Per Chandler sarà l’occasione per poter riscattare la sua vita e rimettersi in gioco..

Il ricatto – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Grand Piano

Grand Piano Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 90′

90′ Regista: Eugenio Mira

Eugenio Mira Cast: Elijah Wood, Allen Leech, Kerry Bishe, Tamsin Egerton, Dee Wallace-Stone, Alex Winter, Don Kress, Don McManus, John Cusack, Kerry Bishé

Trama: Tom Selznick è un giovane e talentuoso pianista ritiratosi dalle scene da anni a causa di un attacco di fobia da palcoscenico. Nel momento in cui si appresta a dare il via al concerto che segnerà il suo attesissimo ritorno sulla scena, Tom trova scritto sul suo spartito il messaggio “Sbaglia una nota e morirai”. Seduto al pianoforte, il giovane pianista è così costretto a suonare un brano difficilissimo e, allo stesso tempo, a cercare di smascherare il cecchino che gli parla attraverso l’auricolare.

Maverick – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Maverick

Maverick Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Richard Donner

Richard Donner Cast: Mel Gibson, James Coburn, Jodie Foster, James Garner, Graham Greene

Trama: Bret Maverick mancano tremila dollari per iscriversi a un torneo di poker; li vince in una partita a cui partecipa anche l’avventuriera Annabelle Bransford. Ma, sul più bello, irrompono in scena alcuni energumeni con intenzioni niente affatto amichevoli ed è costretto a fuggire. E tutta la vicenda è un susseguirsi di trappole, oltre che di beffe…

The tourist – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Tourist

The Tourist Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 103′

103′ Regista: Florian Henckel von Donnersmarck

Florian Henckel von Donnersmarck Cast: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Ralf Moeller, Raoul Bova, Christian De Sica, Bruno Wolkowitch, Neri Marcorè, Mhamed Arezki, Nino Frassica, Alessio Boni, Daniele Pecci, Clément Sibony, Igor Jijikine, Julien Baumgartner, François Vincentelli, Jean-Marie Lamour

Trama: Frank è un turista americano in vacanza per cercare di lasciarsi alle spalle un passato di delusioni sentimentali. Sul treno per Venezia, incontra Elise, donna affascinante e misteriosa a caccia di un uomo che somigli all’ex amante Pierce, ricercato dal governo per una colossale evasione fiscale e scomparso nel nulla dopo aver cambiato chirurgicamente volto. A sua volta però la donna è tenuta d’occhio da Acheson, l’agente che spera, attraverso lei, di incastrare Pierce. Per Frank sarà una vacanza molto movimentata…

Delitto perfetto – 21:25 Rete 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: A Perfect Murder

A Perfect Murder Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Andrew Davis

Andrew Davis Cast: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet

Trama: Remake dell’omonimo film di Alfred Hitchcock, del 1954. Il finanziere Steven Taylor ha tutto tranne la cosa che desidera di più: l’amore e la fedeltà della moglie Emily, giovane di ricca famiglia ed interprete multilingue alla sede dell’ONU, che è amante di David, pittore squattrinato e bohémien. Quando Steven, che ha assoldato un detective privato e scoperto la relazione extraconiugale della moglie, medita di mettere a segno il delitto perfetto, coinvolgerà nei suoi piani l’inconsapevole David.

Le età di Lulù – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Las edades de Lulú

Las edades de Lulú Uscita: 1990

1990 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 95′

95′ Regista: Bigas Luna, Juan José Bigas Luna

Bigas Luna, Juan José Bigas Luna Cast: Francesca Neri, Oscar Ladoire, Maria Barranco, Óscar Ladoire, María Barranco

Trama: Lulù è una graziosa ragazza quindicenne che si innamora di Pablo, migliore amico di suo fratello maggiore. L’uomo la seduce, iniziandola al sesso e, anche dopo il matrimonio, questo sembra essere l’elemento centrale nel legame della coppia. Lulù, sempre più attratta dalle perversioni del marito, coinvolge nella loro vita privata anche Ely, un transgender sessualmente disinibito e dall’animo gentile. Ma l’ossessione che la coppia ha per il sesso, finirà per mettere in pericolo la donna.

Rio – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Rio

Rio Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Carlos Saldanha

Carlos Saldanha Cast:

Trama: Blu è una rara specie di Ara macao che, durante un incidente di trasporto, viene abbandonato in Minnesota. Per strada lo trova Linda, una ragazzina che cresce con lui, allevandolo quasi sempre fra le mura domestiche. Anni dopo si presenta alla libreria di Linda l’ornitologo Tullio, informandola che Blu è l’ultimo esemplare maschio della sua specie e che ne è stato trovato da poco un esemplare femmina a Rio de Janeiro. Perplessi ma persuasi di fare la cosa giusta, Linda e Blu partono alla volta del Brasile…

Ben is back – 21:15 Sky Cult

https://www.youtube.com/watch?v=EbtNWSbtZD8

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Peter Hedges

Peter Hedges Cast: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance

Cinquanta sfumature di grigio – 21:15 Premium Emotions

Genere: Erotico

Erotico Titolo originale: Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 125′

125′ Regista: Sam Taylor-Johnson

Sam Taylor-Johnson Cast: Dakota Johnson, Eloise Mumford, Victor Rasuk, Luke Grimes, Marcia Gay Harden, Rita Ora, Jamie Dornan, Jennifer Ehle

Trama: Primo capitolo della saga delle “Cinquanta sfumature”. Anastasia Steele è una studentessa di letteratura inglese. La sua vita viene completamente sconvolta quando la coinquilina le chiede di intervistare al posto suo il ricco e misterioso Christian Grey, imprenditore di Seattle. Tra i due l’attrazione è immediata: Christian manifesta subito la sua attenzione per Anastasia, ma non sembra intenzionato a iniziare una relazione con lei, stringendo con Ana un accordo alquanto fuori dall’ordinario…