Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 8 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 8 giugno:

Tomb Raider – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Gran Bretagna – USA

Gran Bretagna – USA Durata: 118′

118′ Regista: Roar Uthaug

Roar Uthaug Cast: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

Trama: Tratta dall’omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics, la pellicola è il reboot della saga cinematografica ispirata alla serie videoludica e ha come protagonista l’esploratrice Lara Croft. Londra. Lara eredita enormi ricchezze dopo la morte del padre Richard anni prima. Ma si rifiuta di firmare le carte perché non riesce a farsene una ragione. Decide di partire per Hong Kong quando scopre che la vera professione del padre era quella di archeologo e vuole andare alla ricerca delle sue tracce…

Warcraft, l’inizio – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Warcraft

Warcraft Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Canada – Cina – Giappone – USA

Canada – Cina – Giappone – USA Durata: 123′

123′ Regista: Duncan Jones

Duncan Jones Cast: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

Trama: Il regno di Azeroth è sul piede di guerra e la sua civiltà è costretta ad affrontare una terribile stirpe di invasori: i guerrieri Orchi, in fuga dalla loro terra e pronti a colonizzarne un’altra. Quando il portale che collega i due mondi si apre, un esercito va incontro alla distruzione, mentre l’altro rischia l’estinzione. Anduin e il mago Dorotan, due eroi schierati sui fronti opposti affrontano un conflitto che deciderà il destino delle loro famiglie, dei loro popoli e della loro terra.

Jackie Chan’s first strike – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo

Ging chaat goo si 4: Ji gaan daan yam mo Uscita: 1996

1996 Nazionalità: Australia – Hong Kong – Russia – USA

Australia – Hong Kong – Russia – USA Durata: 107′

107′ Regista: Stanley Tong

Stanley Tong Cast: Jackie Chan, Jackson Liu, Annie Wu, Bill Tung

17 Again – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: 17 Again

17 Again Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Burr Steers

Burr Steers Cast: Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Matthew Perry

Trama: Mike è un quasi quarantenne la cui vita non gira a dovere: si è separato dalla moglie Scarlett, la carriera non è mai decollata, suo figlio adolescente lo reputa un perdente… Eppure nel 1989, quando Mike aveva 17 anni, era una promessa della pallacanestro e tutto andava per il meglio. E mentre sta pensando quanto le cose erano migliori a quei tempi, ecco che miracolosamente..

Intersections – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Intersections

Intersections Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 101′

101′ Regista: David Marconi

David Marconi Cast: Frank Grillo, Marie-Josée Croze, Moussa Maaskri, Charlie Bewley, Jaimie Alexander, Roschdy Zem

Trama: La bella Taylor progetta di uccidere il ricco marito durante la luna di miele in Marocco, con la complicità dell’amante Travis. Ma un disastroso incidente stradale nel deserto sconvolge il piano della donna, segnando l’inizio di una lunga odissea tra le dune. Prodotto da Luc Besson.

Il lato positivo – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Regista: David O. Russell

David O. Russell Cast: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

Trama: Quando ha scoperto che la moglie lo tradiva, Pat Solitano ha perso ogni cosa. Dopo avere passato otto mesi in una clinica psichiatrica per un disturbo bipolare, l’uomo torna a vivere a casa dei genitori, determinato a riprendersi la moglie e ricostruire la sua vita andata in frantumi. Nel frattempo, conosce Tiffany, una donna problematica che in seguito alla morte del marito si è lasciata andare a relazioni senza senso. In cambio di averlo come partner in una gara di ballo, Tiffany si offre per dare una mano a Pat.

Passione violenta – 21:20 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Fanny “Pelopaja”

Fanny “Pelopaja” Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Francia – Spagna

Francia – Spagna Durata: 100′

100′ Regista: Vicente Aranda, Vincente Aranda

Vicente Aranda, Vincente Aranda Cast: Fanny Cottençon, Fanny Cottecon, ian Sera, Bruno Cremer, Francisco Algora

Trama: Estefania Sanchez, meglio conosciuta con il nomignolo Fanny, si concede ad un poliziotto di nome Andrés Gallego che la ricatta da anni: la donna è infatti disposta a tutto pur di evitare che il suo compagno finisca in prigione. Nonostante siano trascorsi anni, Fanny non ha dimenticato i sopprusi del poliziotto e aspetta pazientemente il momento giusto per vendicarsi: l’occasione sarà un furto che ha come obiettivo un furgone blindato di cui il suo nemico è a capo della sorveglianza…

Al vertice della tensione – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Sum of All Fears

The Sum of All Fears Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 132′

132′ Regista: Phil Alden Robinson

Phil Alden Robinson Cast: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber

Trama: Jack Ryan è un giovane analista da poco entrato nella Cia. Quando il presidente russo muore e al suo posto si insedia Nemerov, il ragazzo è chiamato a svolgere un’importante missione: dal momento che si era già occupato di lui in precedenza, Ryan dovrà cercare di capire quali sono le sue intenzioni e come si comporterà in Cecenia. Nel frattempo, un neonazista, Richard Dessler, vuole scatenare una guerra tra Russia e Stati Uniti facendo esplodere una bomba in uno stadio di Baltimora. Per farlo, il terrorista recupera sul mercato nero un ordigno che trent’anni prima era rimasto inesploso nel deserto, durante la guerra del Kippur.