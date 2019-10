Antonio e Daniela vivono serenamente grazie a un’impresa di pulizie. Un giorno, però, l’impresa fallisce senza un apparente motivo e si ritrovano sul lastrico. I due allora, per poter pagare alla figlia gli studi negli Stati Uniti, accettano di lavorare come camerieri presso la mega villa di un tale Simone Santoro, pezzo grosso della politica, ma corrotto. Ben presto, Antonio scopre che è proprio a causa dei traffici illegali del suo nuovo capo che ha perso il lavoro. L’uomo decide così di rendergli pan per focaccia…

Terapia di coppia per amanti – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 97′

97′ Regista: Alessio Maria Federici

Alessio Maria Federici Cast: Alessia Alciati, Giulia Anchisi, Ambra Angiolini

