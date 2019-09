Mia è una ex suora che ha ereditato un collegio maschile. Dopo il matrimonio con Guy, che ha reso cointestatario dell’immobile, si accorge che in realtà suo martito è un uomo avido e prepotente, e soprattutto infedele. L’uomo la tradisce infatti con una dipendente del collegio di cui è preside, l’insegnante di matematica Nicole Horner. Nicole diventa amica di Mia ed insieme le due donne escogiteranno un piano per liberarsi di Guy, ma da quel momento in poi si verificheranno conseguenze inquietanti…

Il regno dei Tunes è in serio pericolo! E’ invaso dagli alieni, capeggiati da un terribile extraterrestre, che vogliono prendersi i famosi personaggi dei cartoni Warner e metterli nel loro Luna Park. Bugs Bunny non si da per vinto e lancia una sfida molto particolare: una partita di pallacanestro alieni contro Tunes. Sarà infatti l’esito del match a sistemare le cose. Ma i Tunes hanno un asso nella manica…sarà Michael Jordan in carne ed ossa ad allenarli e a giocare in campo con loro per vincere!

Parker – 21:10 Rai 4

Taylor Hackford Cast: Jason Statham, Nick Nolte, Clifton Collins jr., Alyshia Ochse, Jennifer Lopez, Michael Chiklis

TRAMA