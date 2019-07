Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 27 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 27 luglio:

Come ti divento bella! – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: I Feel Pretty

I Feel Pretty Uscita: 2018

2018 Durata: 110′

110′ Regista: Abby Kohn, Marc Silverstein

Abby Kohn, Marc Silverstein Cast: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski

Trama: Dal sottoscala di un appartamento a Chinatown, Renée lavora al sito di una famosa azienda di cosmetici superglamour, il cui quartier generale è invece un sontuoso grattacielo al centro di Manhattan. A Renée piacerebbe molto poter entrare un giorno a lavorare nella casa madre, ma il suo look non sembra essere abbastanza adeguato allo standard da “rivista patinata” che circola in azienda. Le sue colleghe infatti sono tutte magre, alte e innegabilmente belle. Un incidente in palestra cambierà la vita di Renée…

Geostorm – 21:15 Premium Cinema

https://www.youtube.com/user/warnerbrostrailers

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Dean Devlin

Dean Devlin Cast: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

Trama: Jake Lawson è uno scienziato con lo spirito di avventura di un esploratore. A lui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra e impedisce l’avvento di quegli ecodisastri. Ma Jake è indisciplinato e non sa mordersi la lingua quando i politici gli chiedono conto delle sue azioni. Suo fratello minore Max invece è un politico nato, e quando Jake viene destituito dal suo ruolo di comandante spaziale è Max a presiedere la transizione.

Un piano perfetto – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Un plan parfait

Un plan parfait Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 104′

104′ Regista: Pascal Chaumeil, Tristan Dubois

Pascal Chaumeil, Tristan Dubois Cast: Dany Boon, Diane Kruger, Alice Pol, Robert Plagnol, Jonathan Cohen, Bernadette Le Sache’, Etienne Chicot, Laure Calamy, Malonn Lévana, Olivier Claverie, Jean Yves Chilot, Muriel Solvay

Trama: Per sconfiggere la maledizione che affligge la sua famiglia da generazioni, Isabelle ha una strategia. Prima di sposare l’uomo che ama deve trovare uno sciocco che la sposi per divorziare immediatamente. Un piano perfetto, se non fosse per l’infernale Jean-Yves Berthier, redattore di guide turistiche che Isabelle insegue dal Kilimangiaro a Mosca per convincerlo a sposarla.

Ritorno al futuro – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Back to the Future

Back to the Future Uscita: 1985

1985 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Michael J. Fox, Crispian Glover, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

Trama: Primo film della serie prodotta da Spielberg. Una pietra miliare del cinema, per la regia di Robert Zemeckis. e con l’attore protagonista Michael J.Fox: Marty McFly fa amicizia con uno stravagante scienziato, “Doc” Emmett Brown. Doc ha realizzato la più grande delle invenzioni mai fatte: la macchina del tempo. Mentre i due provano il collaudo Doc però viene ucciso da un gruppo di terroristi a cui aveva sottratto il plutonio. Marty attiva la macchina, e torna indietro nel tempo..

La doppia immagine dei miei desideri – 21:05 Rai 2

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Bad Tutor

Bad Tutor Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 122′

122′ Regista: Jeff Hare

Jeff Hare Cast: Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger

Trama: Karen è una mamma single ed è concentrata su un solo obiettivo: il diploma della figlia Emily e il suo conseguente trasferimento al college. Vuole aiutarla con i voti e così decide di assumere Devin, un insegnante privato per farle fare delle ripetizioni. Ma Devin non si limita a svolgere solo la sua mansione, entra prepotentemente nelle loro vite e comincia a maturare un’ossessione nei confronti di Emily, che somiglia in maniera impressionante alla ragazza che si è lasciato alle spalle…

Punto d’impatto – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Derailed

Derailed Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 89′

89′ Regista: Bob Misiorowski, Bob Misiorowsky

Bob Misiorowski, Bob Misiorowsky Cast: Jean-Claude Van Damme, Laura Harring, Lucy Jenner, Tomas Arana, Laura Elena Harring, Susan Gibney

Trama: Un agente operativo della NATO deve difendere dall’assalto di terroristi pronti a tutto una valigetta contenente il piu’ potente virus batteriologico mai sintetizzato dall’uomo.

L’uomo che volle farsi re – 21:10 Rai Movie

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Man Who Would Be King

The Man Who Would Be King Uscita: 1975

1975 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 130′

130′ Regista: John Huston

John Huston Cast: Sean Connery, Michael Caine, Christopher Plummer, Saeed Larbi

Trama: Dravot e Peachy, sottufficiali in congedo dell’esercito imperiale britannico, si avventurano nella folle impresa di conquistare il Kafiristan e di farsi acclamare re, sognando di trattare l’alleanza con l’Impero inglese per il dominio strategico dell’intera area. L’impresa riesce, Dravot viene anche adorato come un dio, ma quando il giorno delle nozze, un morso della principessa rivela la sua condizione umana, tutto precipita. Il film è basato sul romanzo ‘L’uomo che volle essere re’ di Rudyard Kipling del 1888.

La strana storia di Olga O – 21:15 Cielo

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: La strana storia di Olga O

La strana storia di Olga O Uscita: 1995

1995 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 88′

88′ Regista: Antonio Bonifacio

Antonio Bonifacio Cast: Serena Grandi, Florinda Bolkan, David Brandon, Stephane Ferrara

Trama: Olga torna nella propria città d’origine e viene perseguitata da un maniaco. Ritroverà un vecchio amico, ora ispettore, e la passione tra i due esploderà. La donna avrà modo di scoprire che il pericolo per lei è più vicino di quanto non si aspettasse.

Closer – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Closer

Closer Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Mike Nichols

Mike Nichols Cast: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen, Nick Hobbs, Colin Stinton, Steve Benham, Jaclynn Tiffany Brown, Peter Rnic

Trama: Closer, tratto da una commedia di Patrick Marber, è la storia, ambientata a Londra, di quattro persone, due uomini e due donne, le cui vite si scontrano generando, volontariamente o casualmente, una sequenza a catena di relazioni, flirt, bugie, tradimenti, gelosie, sesso, che mette in luce la vacuità dei legami, e la debolezza (in particolare maschile) nel saperli gestire.