Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 25 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 25 maggio:

The equalizer 2 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Uscita: 2018

Regista: A. Fuqua

Cast: D. Washington, P. Pascal

Trama: In un quartiere popolare di Boston, Massachusetts, vive l’ex agente segreto Robert McCall, che ora si guadagna da vivere facendo l’autista. Un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles coinvolge Susan, amica di Robert, alla quale viene affidato il caso e la conduzione delle indagini. Si ritroverà a ricostruire i fatti insieme al collega Dave York, un tempo collega anche di McCall. Nel corso delle indagini però, l’investigatrice cade in un tranello e a quel punto Robert è costretto ad entrare di nuovo in azione.

Tutta colpa di Freud – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Titolo originale: Tutta colpa di Freud

Uscita: 2014

Nazionalità: Italia

Durata: 120′

Regista: Paolo Genovese

Paolo Genovese Cast: Marco Giallini, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Laura Adriani, Daniele Liotti, Alessandro Gassman, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Dario Bandiera, Maurizio Mattioli, Alessia Barela, Antonio Manzini, Paolo Calabresi, Francesca Apolloni, Michela Andreozzi, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Vittoria Puccini, Anna Foglietta

Trama: Francesco Taramelli è un analista, che si ritrova a gestire da solo tre figlie femmine e i rispettivi problemi sentimentali: Marta fa la libraia e si innamora di un ragazzo sordomuto che ogni giorno le ruba un libro; Sara è gay, ma dopo una cocente delusione d’amore si mette in testa di cambiare e diventare etero, cominciando a uscire con un ragazzo incontrato in un bar; Emma, infine, è una diciottenne che ha una relazione con Alessandro, un cinquantenne sposato con Claudia che Francesco conosce molto bene…

Payback – 21:00 Iris

Genere: Azione

Titolo originale: Payback

Uscita: 1999

Nazionalità: USA – Stati Uniti

Durata: 100′

Regista: Brian Helgeland

Brian Helgeland Cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, Bill Duke

Trama: Porter, ladro professionista dalla filosofia pragmatica, è a caccia di quei settantamila dollari che l’ex moglie e un socio traditore gli hanno scippato dopo una rapina ai danni di un gruppo di cinesi. Ma il vizio di fregare il prossimo non viene scalfito neppure da un tremendo agguato dal quale Porter esce a testa alta.

Una vita da gatto – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Titolo originale: Nine Lives

Uscita: 2016

Nazionalità: Canada – Cina – Francia

Durata: 87′

Regista: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Cast: Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell

Trama: Tom Brand è un ricco magnate che ha tempo solo per la sua carriera. A risentire di ciò sono naturalmente la moglie Lara e la figlia Rebecca. In occasione dell’undicesimo compleanno di quest’ultima, Tom decide di accontentare i suoi desideri e di regalarle un gattino. Ma, sulla strada verso casa, con il grazioso animaletto accanto, l’uomo ha un terribile incidente e rimane in coma. Le cose, però, non sono come sembrano perché il suo spirito si trasferisce nel corpo del gatto…

Escape plan – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Titolo originale: Escape Plan

Uscita: 2013

Nazionalità: USA

Durata: 115′

Regista: Mikael Håfström

Mikael Håfström Cast: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 50 Cent, James Caviezel, Vincent D’Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones, Amy Ryan, Faran Tahir, Matt Gerald, Christian Stokes

Trama: Ray Breslin è famoso per aver scritto un libro in cui analizza le carceri di massima sicurezza, elencandone i difetti e le possibili vie di fuga. La CIA richiede il suo talento per verificare l’inespugnabilità di un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma top secret. Così Breslin accetta, ma presto scopre di essere stato incastrato e saltano tutte le coperture precauzionali che solitamente richiede il suo lavoro. Così si ritrova in una prigione sconosciuta e per di più non è ben visto dai detenuti.

Aspettando il re – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Titolo originale: A Hologram for the King

Uscita: 2016

Nazionalità: Francia – Germania – Messico – UK – USA

Durata: 98′

Regista: Tom Tykwer

Tom Tykwer Cast: Tom Hanks, Omar Elba, Sarita Choudhury

Mia moglie è una strega – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Titolo originale: Mia moglie è una strega

Uscita: 1980

Nazionalità: Italia

Durata: 93′

Regista: Franco Castellano, Castellano (Franco Castellano), Pipolo (Giuseppe Moccia), Giuseppe Moccia

Franco Castellano, Castellano (Franco Castellano), Pipolo (Giuseppe Moccia), Giuseppe Moccia Cast: Renato Pozzetto, Helmut Berger, Eleonora Giorgi, Lia Tanzi

Trama: Nella Roma del 1656, una strega di nome Finnicella viene condannata al rogo da Papa Clemente X. Il suo amante Asmodeo, il Diavolo, la fa ritornare in vita trecento anni dopo, nel 1980, affinché possa vendicarsi su Emilio Altieri, un lontano discendente del prelato che la incriminò: il piano consiste nel farlo innamorare di lei e poi ucciderlo sul più bello. La donna non ha però fatto i conti con l’amore e quando Altieri decide di sposare un’altra, ecco la strega “far fuoco e fiamme”.

Justine ovvero le disavventure della virtù – 21:15 Cielo

Genere: Horror

Titolo originale: Marquis de Sade: Justine

Uscita: 1969

Nazionalità: Italia

Durata: 90′

Regista: Jesús Franco

Jesús Franco Cast: Klaus Kinski, Romina Power, Maria Rohm

Proposta indecente – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Titolo originale: Indecent Proposal

Uscita: 1993

Nazionalità: USA

Durata: 110′

Regista: Adrian Lyne

Adrian Lyne Cast: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Oliver Platt

Trama: Diana e David Murphy sono due sposini molto innamorati e molto indebitati. John Gage, maturo, affascinante e cinico miliardario, conosce il loro punto debole e offre alla coppia un milione di dollari in cambio di una sola notte con Diana. Qualche tentennamento, poi la capitolazione. Dopo, però, lei prova risentimento per il marito e chiede il divorzio. David capisce l’errore…