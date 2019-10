Dopo aver fallito una missione che si è conclusa in un bagno di sange, Jeff Talley, detective negoziatore in casi di rapimento per la polizia di Los Angeles, decide di lasciare il suo incarico per ritirarsi assieme alla famiglia in una sperduta cittadina di campagna. Qui assume il comando della piccola stazione locale di polizia, conducendo una vita tranquilla e monotona. Ma quando un giorno sua moglie e sua figlia vengono prese in ostaggio da un gruppo di spietati criminali, il passato torna a bussare alla sua porta…

Cicogne in missione – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Storks

Storks Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Regista: Nicholas Stoller, Doug Sweetland

Nicholas Stoller, Doug Sweetland Cast:

TRAMA