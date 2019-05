Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 18 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 18 maggio:

Deadpool 2 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2018

2018 Durata: 119′

119′ Regista: David Leitch

David Leitch Cast: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

Trama: Nonostante il mercenario Deadpool sia malato, accetta irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo e ben presto si ritrova a farsi dei nemici e a dover pagare il conto. Inevitabilmente le cose non andranno a finire bene e Deadpool si ritroverà nei guai insieme ad un ragazzino a cui però si sta affezionando molto che, quando dal futuro giungerà un letale guerriero deciso a ucciderlo, il loquace ex mercenario farà tutto il possibile per proteggere il giovane ragazzo.

Dr. Knock – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Knock

Knock Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 113′

113′ Regista: Lorraine Lévy

Lorraine Lévy Cast: Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot

Trama: Knock, un ex trafficone, neo medico, si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per sostituire un collega andato in pensione. Tutti però godono di ottima salute grazie all’aria pura del posto, così Knock, determinato a fare fortuna, inizia a diagnosticare malattie immaginarie a ogni paziente che visita, destando una forte invidia nel prete del paese che vede lo studio medico più pieno della sua chiesa. Knock, oltre che con lui, dovrà vedersela anche con altri due inaspettati ostacoli..

U.S. Marshals – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: U.S. Marshals

U.S. Marshals Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Stuart Baird

Stuart Baird Cast: Tommy Lee Jones, Daniel Roebuck, Donald Gibb, Michael Paul Chan, Johnny Lee Davenport, Tony Fitzpatrick, Irène Jacob, Donald Li, Richard Lexsee, Kate Nelligan, Tom Wood, Latanya Richardson, David Kersner, Cynthia Baker, Rick Snyder, Michael Guido, Robert Mohler, Wesley Snipes, Robert Downey jr., Joe Pantoliano

Trama: Sam Gerard, alla guida di una squadra di U.S. Marshals e con il supporto dell’agente federale, John Royce, deve inseguire Mark Roberts, un pericoloso detenuto ‘fuggitivo’, sospettato di due omicidi. Sam non si ferma davanti alle difficoltà, è disposto a tutto pur di non mollare la presa. Solo verso la fine della caccia, dopo un lungo inseguimento, Gerard capisce che Roberts in realtà si chiama Mark Sheridan, ex marine ed ex CIA, è innocente e che il vero colpevole è proprio Royce.

Ozzy cucciolo coraggioso – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Canada – Spagna

Canada – Spagna Durata: 90′

90′ Regista: Alberto Rodríguez, Nacho La Casa

Alberto Rodríguez, Nacho La Casa Cast:

Trama: Ozzy è simpatico cucciolo di beagle che vive felicemente presso la famiglia Martins composta da padre e madre disegnatori di fumetti e la loro figlia Jenny. Un giorno i due disegnatori ricevono la notizia della loro ammissione a una prestigiosa Fiera del fumetto a Tokyo, ma le procedure per portare con anche Ozzy con loro sarebbero troppo lunghe e quindi decidono di affidarlo ad una specie di Spa per cani. Ma quello che sembra essere un paradiso per cani, si rivelerà ben presto una terribile prigione…

The expatriate – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Erased

Erased Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Belgio – Canada – Regno Unito – USA

Belgio – Canada – Regno Unito – USA Durata: 100′

100′ Regista: Philipp Stölzl, Philipp Stolzl

Philipp Stölzl, Philipp Stolzl Cast: Kate Linder, Nick Alachiotis, Liana Liberato, Olga Kurylenko, Garrick Hagon, Aaron Eckhart, Alexander Fehling

Trama: Rimasto da poco vedovo, Ben Logan ha rassegnato le dimissioni da agente della Cia e si è trasferito a Bruxelles per crescere la figlia adolescente, che ha visto raramente negli ultimi 14 anni. Ben accetta così di lavorare nella filiale di una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza, con il compito di individuare i difetti in modo che la società migliori le sue tecnologie. Ma ben presto l’uomo scoprirà di essere finito al centro di un vasto complotto internazionale…

Il ragazzo invisibile – 21:10 Rai Movie

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Il ragazzo invisibile

Il ragazzo invisibile Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 100′

100′ Regista: Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores Cast: Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Noa Zatta, Laura Sampedro, Aleksey Guskov, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio

Trama: Michele è un adolescente che, apparentemente come tanti, vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport e ha una cotta per Stella, una compagna di classe che sembra ignorarlo. Ma ecco che un giorno, il succedersi monotono delle sue giornate, viene interrotto da una scoperta straordinaria: Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.

Bingo bongo – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Germania – Italia

Germania – Italia Durata: 102′

102′ Regista: Pasquale Festa Campanile

Pasquale Festa Campanile Cast: Adriano Celentano, Carole Bouquet, Felice Andreasi, Enzo Robutti

Action – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1979

1979 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 105′

105′ Regista: T. Brass

T. Brass Cast: A. Asti, G. Bullo, L. D’Ecclesia

Trama: Bruno Martel è un attore che fa film di serie B mentre la sua compagna, con la quale ha una relazione contrastata, lavora come fotomodella e lo tradisce con il suo agente. Martel prova a sfondare nel cinema hard ma ne rimane disgustato e se ne allontana insieme a Ofelia, una svampita attricetta. Con lei e con Garibaldi, anziano anarchico vagabondo, vivono una serie di situazioni al limite del surreale e, in una casa di cura, Ofelia vuole suicidarsi lanciandosi dalla finestra. Bruno arriva alla pompa di benzina gestita da Florence, ormai donna matura sposata al paralitico Joe; dopo averla soddisfatta a dovere viene trucidato dalla polizia.

Looper – 21:10 Paramount Channel

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Looper

Looper Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 119′

119′ Regista: Rian Johnson

Rian Johnson Cast: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Piper Perabo, Paul Dano, Jeff Daniels, Noah Segan, Xu Qing, Frank Brennan, Tracie Thoms, Garret Dillahunt, Nick Gomez, Marcus Hester

Trama: Il film è ambientato in un futuro ipotetico dove tornare nel proprio passato è possibile, ma al tempo stesso illegale. Joe, un killer su commissione, diverrà protagonista di uno straordinario viaggio nel tempo che lo porterà a scontrarsi con una verità davvero molto amara quando scopre che il suo prossimo bersaglio è proprio se stesso, nella sua incarnazione futura.