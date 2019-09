Cinque amici, che hanno superato i trent’anni, hanno abbandonato i loro sogni adolescenziali da tempo. Un giorno scoprono che uno di loro è disposto a tutto per realizzare il suo sogno: un giro del mondo in barca. Riflettendo sui motivi che lo hanno portato a questa decisione improvvisa, si risvegliano i loro desideri più reconditi e i desideri che avevano a vent’anni.

È un film d’avventura fantascientifico con protagonisti Britt Robertson e George Clooney. Tomorrowland racconta la storia di Frank, un ex enfant prodige ormai disilluso, e Casey, un’adolescente ottimista e intelligente che trabocca di curiosità scientifica. Legati da un destino comune, i due intraprendono una pericolosa missione insieme, per svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come “Tomorrowland”. Le loro imprese cambieranno sia il mondo che la propria vita, per sempre.

La rapina perfetta – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Bank Job

The Bank Job Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 110′

110′ Regista: Roger Donaldson

Roger Donaldson Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

TRAMA

Londra, 1971: Terry, un venditore di automobili con problemi economici e dedito alla piccola criminalità, viene contattato dalla sua vecchia fiamma Martine, per un colpo alla banca di Baker Street. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo: mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie. La donna gli ha però nascosto i suoi reali moventi…Il film è tratto da un fatto reale: una grandiosa rapina ad una banca di Londra, nel 1971, su cui ci furono illazioni.

Adidas vs Puma – 21:10 Rai Movie

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma

Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 115′

115′ Regista: Oliver Dommenget

Oliver Dommenget Cast: Ken Duken, Torben Liebrecht, Jesse Albert

La seduzione – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La seduzione

La seduzione Uscita: 1973

1973 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 99′

99′ Regista: Fernando Di Leo

Fernando Di Leo Cast: Lisa Gastoni, Pino Caruso, Graziella Calvani, Maurice Ronet, Jenny Tamburi, Barbara Marzano

TRAMA