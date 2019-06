Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 1° giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 1° giugno:

Guardia del corpo – 21:20 Canale 5

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Bodyguard

The Bodyguard Uscita: 1992

1992 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Mick Jackson

Mick Jackson Cast: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs

Trama: Frank Farmer, ex agente dei Servizi segreti che ora lavora privatamente come guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella popstar e attrice Rachel Marron. Da qualche tempo la cantante riceve infatti lettere minatorie da uno sconosciuto e Bill è preoccupato per la sua incolumità. Sarà l’inizio di una relazione turbolenta e passionale, destinata a snodarsi tra notti degli Oscar, gelosie famigliari e omicidi…La colonna sonora del film è la più venduta di tutti i tempi.

Benedetta follia – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Carlo Verdone

Carlo Verdone Cast: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone

Trama: Luna, giovane “borgatara” romana irrompe per caso nella vita di Guglielmo Pantalei, proponendosi come commessa nel suo negozio di articoli religiosi, nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Guglielmo, sulla sessantina, è depresso per l’abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio e sembra ormai essere rassegnato verso una senilità rinunciataria e mortifera. Grazie a Luna, per lui si apriranno nuovi orizzonti inaspettati..

Il miglio verde – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Green Mile

The Green Mile Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 189′

189′ Regista: Frank Darabont

Frank Darabont Cast: Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Clarke Duncan, James Cromwell, David Morse

Trama: Louisiana, 1935. La tranquilla e monotona vita di Paul, guardia penitenziaria nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo prigioniero: John Coffey, un gigante di colore accusato dell’efferato omicidio di due bambine. Apparentemente considerato un ritardato mentale, l’uomo metterà presto in mostra poteri sovrannaturali e una sensibilità destinata a cambiare per sempre le vite di chi lo circonda. Quattro nomination agli Oscar nel 2000.

Amici per la morte – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Cradle 2 the Grave

Cradle 2 the Grave Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 101′

101′ Regista: Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak Cast: Jet Li, DMX, Anthony Anderson, Kelly Hu, Tom Arnold

Trama: Ling, pericoloso criminale, rapisce Vanessa, la figlia di Tony Fait, noto ladro. In cambio della sua liberazione viene chiesta una partita di diamanti di colore nero che la gang di Fait ha appena rubato. L’uomo si vede quindi costretto ad allearsi con il poliziotto Su per salvare la figlioletta. La coppia innesca una devastante corsa contro il tempo, in cui le imprese, i combattimenti e gli inseguimenti superano qualsiasi immaginazione.

Garfield 2 – 21:15 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Garfield: A Tail of Two Kitties

Garfield: A Tail of Two Kitties Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 78′

78′ Regista: Tim Hill

Tim Hill Cast: Breckin Meyer, Lucy Davis, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly, Ian Abercrombie

Trama: Garfield questa volta è pronto a gironzolare per le vie di Londra. Qui Garfield scopre di avere un sosia, un micione dai modi aristocratici che ha ereditato dalla padrona il castello di Carlyle e che deve salvare sé stesso e i suoi sudditi dai progetti malefici di Lord Dargis mirati alla successione ereditaria. Lo scambio di identità tra i due gatti è praticamente chiaro e annunciato nel film, con una serie di elementi cinematografici tipici della commedia degli equivoci con spunti e momenti divertenti.

24 ore – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Trapped

Trapped Uscita: 2002

2002 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 99′

99′ Regista: Luis Mandoki

Luis Mandoki Cast: Charlize Theron, Courtney Love, Stuart Townsend, Kevin Bacon

Trama: I Jennings sono una famiglia tranquilla: Will è un anestesista mentre Karen è una stilista emergente; insieme vivono a Portland insieme alla loro figlia di sei anni Abby. Quando la bambina cade in mando di un trio di spietati e vendicativi rapitori seriali, tra crisi familiari e ricatti avranno solo 24 ore per ritrovarla.

Il fidanzato di mia sorella – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: How to Make Love Like an Englishman

How to Make Love Like an Englishman Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Tom Vaughan

Tom Vaughan Cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie

Trama: Il sessantenne Richard Haig è un brillante e affascinante professore di letteratura inglese all’università di Cambridge, con la passione per i flirt senza impegno con le sue studentesse. Un giorno nel bar di un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Peccato che la donna sia anche la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha avuto una relazione e che sta per annunciarli di aspettare un bambino proprio da lui.