Leonardo e Luciano sono amici e proprietari di un garage di auto d’epoca. I loro destini e la loro amicizia vengono sconvolti quando una delle preziosissime auto di Leonardo, l’amata Rols Royce, viene noleggiata per il matrimonio di una meravigliosa ragazza. Tra la ragazza e leonardo scocca il colpo di fulmine che manda a monte le nozze. Tra i due amici iniziano scambi di battute, dettate dalla gelosia che attanaglia il tenero ma infido Luciano.

Danny Brice è un ex killer delle forze speciali Usa che ha deciso di ritirarsi a vita privata in Australia, suo paese natale, dove trova la serenità che cercava. Un anno dopo però, il suo vecchio amico e compagno Hunter viene catturato in Oman da uno sceicco tribale che vorrebbe vendicare la morte dei suoi figli uccisi per mano di alcuni ex membri del SAS (Special Air Service). Danny si vede dunque costretto a tornare in azione. Tratto dall’omonimo romanzo del 1991 di Sir Ranulph Fiennes.

Codice criminale – 21:20 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Trespass Against Us

Trespass Against Us Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK

UK Durata: 99′

99′ Regista: Adam Smith

Adam Smith Cast: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal

Zona d’ombra – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Concussion

Concussion Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 123′

123′ Regista: Peter Landesman

Peter Landesman Cast: Will Smith, Alec Baldwin, Bitsie Tulloch, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Gugu Mbatha-Raw, Eddie Marsan

TRAMA