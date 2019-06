Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 5 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 5 giugno:

Black Panther – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

2018 Nazionalità: Australia – Corea del Sud – Sudafrica – USA

134′ Regista: Ryan Coogler

Trama: E’ un film basato sul personaggio di Pantera Nera della Marvel Comics, prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures: Re T’Challa, l’eroe noto come Black Panther, ritorna a casa nella tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per servire il suo Paese come nuovo leader. Tuttavia, scopre presto che, per proteggere il trono ed evitare una guerra civile, deve cercare il sostegno di Everett K. Ross, agente della Cia, e dei membri del Dora Milaje, le forze speciali wakanadesi.

Harry Potter e la pietra filosofale – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Philosopher’s Stone

2001 Nazionalità: USA

152′ Regista: Chris Columbus

Trama: Harry Potter, orfano, viene affidato ai Dursley, i crudeli zii materni, che lo detestano e gli impediscono ripetutamente di ricevere una misteriosa lettera recapitata da alcuni gufi. Ma un giorno il gigantesco Rubeus Hagrid gli consegna finalmente la lettera e Il mistero viene svelato: Harry scopre che i suoi genitori erano due potenti maghi e che lui stesso possiede dei poteri sovrannaturali. Ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, comincia così la sua vera vita da mago…

Volver – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2006

Spagna Durata: 121′

Pedro Almodóvar Cast: Penelope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo

Trama: Le sorelle Raimunda e Sole abitano a Madrid, ma vengono da un paese de La Mancia, dove vivono ancora la loro amica Agustina e la zia Paula, anziana e malandata, cui soprattutto Raimunda è molto affezionata. I genitori risultano morti in un incendio quattro anni prima.

Quando Agustina le telefona per comunicare la morte della zia, Sole chiama la sorella, la quale è però alle prese con un problema più urgente: la figlia adolescente, Paula, ha ucciso Paco, marito di Raimunda, per difendersi da un tentativo di violenza. Mentre madre e figlia nascondono il cadavere all’insaputa di tutti, Sole si reca da sola al funerale della zia, dove viene a conoscenza dalle voci di paese di fenomeni paranormali connessi con lo spirito di Irene, sua madre….

Trespass – 21:20 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Trespass

2011 Durata: 91′

Joel Schumacher Cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet

Trama: Quattro criminali si introducono nell’abitazione del commerciante di diamanti Kyle Miller e la moglie Sarah. Il piano di Jonah con la complicità del fratello, della cognata e di un amico, è semplice: rubare in meno di un quarto d’ora tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Niente va come previsto e i coniugi e la figlia si ritrovano ostaggi. Le cose continuano a complicarsi man mano che vengono a galla una serie di conflitti familiari e i profondi dissapori che dividono i membri della banda…

Sei mai stata sulla luna? 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sei mai stata sulla luna?

2015 Nazionalità: Italia

90′ Regista: Paolo Genovese

Trama: Guai, giovane e bella ragazza italo-spagnola, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Troy – 21:25 Rete 4

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Troy

2004 Nazionalità: USA

163′ Regista: Wolfgang Petersen

Trama: 1193 a. C.: Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao, dando inizio alla guerra di Troia. Dieci anni dura l’assedio da parte dell’esercito greco e avrà come principali antagonisti Achille, uno dei guerrieri più eroici, per i greci ed Ettore, il primogenito del re troiano Priamo, che incarna tutte le speranze del suo popolo. Colossal epico del 2004 diretto da Wolfgang Petersen, ispirato all’Iliade di Omero, incentrato soprattutto sul mito di Achille, interpretato da Brad Pitt.

The Philadelphia experiment – 21:15 Cielo

Genere: Fantascienza

2012 Nazionalità: Canada

89′ Regista: Paul Ziller

Trama: Un piano segreto del governo statunitense studia il modo di ravvivare il ‘Philadelphia Experiment’, un progetto che era stato ideato durante la seconda guerra mondiale al fine di creare un’arma praticamente invincibile. L’esperimento però non fu mai portato a termine in seguito alla scomparsa della nave sperimentale. Nel corso del nuovo esperimento un varco temporale permetterà agli scienziati di riportare in azione il temibile vascello, ma questo porterà con sé solo morte e distruzione…

La grande fuga del nonno – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Grandpa’s Great Escape

2018 Nazionalità: UK

72′ Regista: Elliot Hegarty

Good Morning, Vietnam – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Good Morning, Vietnam

1987 Nazionalità: USA

121′ Regista: Barry Levinson

Trama: Saigon, 1965: Adrian Cronauer è un aviere dell’Aviazione degli Stati Uniti d’America che arriva in Vietnam dopo aver svolto il suo lavoro di disc-jockey a Creta, riscuotendo un grande successo, con il compito di risollevare la radio locale dell’esercito (AFRS).

All’aeroporto il primo incontro è con Edward Garlick, che lo conduce alla stazione radio: durante il tragitto Cronauer mostra la sua vivacità cercando di approcciare delle ragazze vietnamite, ma il giovane soldato di colore lo dissuade, venendo però colpito dalla personalità dell’uomo.

Hauk invece è scontento del tipo di comicità e musica utilizzati, mentre Dickerson continua a non poter sopportare il carattere istrionico e disinvolto del nuovo arrivato. Adrian prosegue con la sua conduzione “anomala”, ed in poco tempo diventa il beniamino dei soldati, che vanno pazzi per il suo stile, le sue imitazioni, i suoi sberleffi. Un giorno Cronauer nota una giovane vietnamita, Trinh, di cui si innamora a prima vista…..