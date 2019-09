Ottobre 1962. Un aereo spia americano scopre sull’isola di Cuba una base missilistica in costruzione. Immediatamente si allerta lo Stato Maggiore. Kennedy si consulta con il suo consigliere per la sicurezza Kenneth O’Donnell e con suo fratello Bob. La decisione viene presa: gli Stati Uniti non permetteranno all’URSS di installare missili con teste nucleari dinanzi alle loro coste. È la crisi.

Fiori d’arancio per Reed e Sue, meglio conosciuti come Mister Fantastic e la Donna Invisibile, in vista nel secondo capitolo della saga dedicata ai Fantastici 4. Tutto sembra filare liscio, fino a quando la Terra deve affrontare una nuova minaccia: Silver Surfer, un alieno che a bordo del suo surf volante provoca crateri e lavora per Galactus, il quale vuole distruggere il pianeta umano e rubarne l’energia. Reed, Sue, Johnny e Ben devono far luce sul suo mistero e arginare la minaccia del Dr. Von Doom.

La vendetta – 21:25 Rai 4

https://www.youtube.com/channel/UCg-TASBbgi8Kh5wmwnwKxyA

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2017

2017 Regista: E.Lester

E.Lester Cast: A.Schwarzenegger S.Mcnairy

Il grido dell’innocenza – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Hurricane

The Hurricane Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 146′

146′ Regista: Norman Jewison

Norman Jewison Cast: Denzel Washington, John Hannah, Vicellous Reon Shannon, Deborah Kara Unger

TRAMA