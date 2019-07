Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 24 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 24 luglio:

Replicas – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Cina – Porto Rico – UK – USA

Cina – Porto Rico – UK – USA Durata: 107′

107′ Regista: Jeffrey Nachmanoff

Jeffrey Nachmanoff Cast: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch

Trama: Foster e Whittle sono scienziati di ricerca biomedica che lavorano per la Bionyne Corporation a Porto Rico. Foster è specializzato in biologia sintetica e mappatura dei percorsi neuronali della mente, mentre la specialità di Whittle è la clonazione umana riproduttiva. Foster perde la sua famiglia in un incidente automobilistico. Non si rassegna e cerca disperatamente di riportarli in vita sfidando le leggi fisiche della scienza e mettendosi contro un laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia.

Harry Potter e i doni della morte Parte I – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Deathly Hallows: part I

Harry Potter and the Deathly Hallows: part I Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Gran Bretagna

Gran Bretagna Durata: 146′

146′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane

Trama: Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Venuto al mondo – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Venuto al mondo

Venuto al mondo Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Italia – Spagna

Italia – Spagna Durata: 127′

127′ Regista: Sergio Castellitto

Sergio Castellitto Cast: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Saadet Aksoy, Adnan Haskovic, Luca De Filippo, Sergio Castellitto, Adnan Haskovi?, Pietro Castellitto, Jane Birkin, Mira Furlan, Jovan Divjak

Trama: Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sarajevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra in memoria delle vittime dell’assedio, che include le fotografie del padre del ragazzo. Diciannove anni prima, Gemma lasciò la città in pieno conflitto con Pietro appena nato, lasciandosi alle spalle suo marito Diego…

Lupin III – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Giappone

Giappone Durata: 133′

133′ Regista: Ryûhei Kitamura

Ryûhei Kitamura Cast: Shun Oguri, Jerry Yan, Tetsuji Tamayama

La verità negata – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Denial

Denial Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 109′

109′ Regista: Mick Jackson

Mick Jackson Cast: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall

Trama: L’accademica americana ebrea Deborah Lipstadt intraprende una battaglia legale tesa a far luce sulla verità storica che David Irving, storico negazionista ed esperto di Adolf Hitler, continua a rifiutare. Accusata di diffamazione a mezzo stampa, Deborah e un team composto dai migliori avvocati del Regno Unito, sono chiamati a dimostrare la realtà dell’Olocausto per difendersi dall’accusa. Ne seguì una lunga istruttoria che culminò nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra.

Mega Shark Vs. Crocosaurus – 21:15 Cielo

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Mega Shark Versus Crocosaurus

Mega Shark Versus Crocosaurus Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Christopher Ray, Christopher Douglas

Christopher Ray, Christopher Douglas Cast: Gary Stretch, Robert Picardo, Jaleel White, Sarah Lieving

Trama: Nella Repubblica Democratica del Congo, dei minatori scoprono l’esistenza di un coccodrillo gigante, che inizierà a seminare il panico. Quasi dall’altre parte del mondo, dei marinai avvistano e attaccano uno squalo di dimensioni spropositate. Il coccodrillo scappa in mare, e, avvistato da dei militari, viene bombardato ma riesce comunque a sopravvivere e ad arrivare fino in città. Anche lo squalo resiste agli attacchi dei sottomarini e arriva nello stesso luogo: le due bestie ingaggiano così un feroce scontro.

Caccia al ladro – 21:10 Paramount Channel

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: To Catch a Thief

To Catch a Thief Uscita: 1955

1955 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock Cast: Cary Grant, Grace Kelly, Charles Vanel, Jessie Royce Landis

Trama: John, detto il Gatto, è un famoso ladro di gioielli, ritiratosi dalla “professione” dopo essere stato scarcerato durante la guerra e aver partecipato alla Resistenza in Francia. Sulla Costa Azzurra, dove ora vive, si verificano dei furti eseguiti secondo la sua tecnica d’un tempo. Ma non è certo il Gatto, l’autore di questi furti e sarà proprio lui a dover dimostrare la sua innocenza, smascherare il vero ladro e conquistare Frances Stevens, la bella ereditiera americana che lo crede il vero ladro.

Il gatto con gli stivali – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Puss in Boots

Puss in Boots Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Chris Miller

Chris Miller Cast:

Trama: Prima di incontrare Shrek, in un antico borgo spagnolo, il famoso seduttore, fuorilegge e noto combattente Gatto con gli stivali, diventa un eroe per aver salvato la sua città. Assieme a Kitty Zampe di Velluto, un’affascinante gattina di strada ed Humpty Dumpty un cervellone, il nostro eroe deve combattere contro i due fuorilegge Jack e Jimmy che vogliono impedire ai tre di portare a termine la loro missione. Film d’animazione del 2011 diretto da Chris Miller, spin-off della saga di “Shrek”.