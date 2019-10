Anni Cinquanta. Eilis vive in un piccolo paese dell’Irlanda. Lavora in un negozio la domenica, ma non riesce a trovare un’occupazione degna di essere chiamata tale. Decide quindi di imbarcarsi e raggiungere l’America, dove sogna un futuro migliore. Una volta giunta a New York, dopo varie peripezie e difficoltà, trova lavoro in un grande magazzino, si innamora di Tony, un idraulico italiano, e lo sposa in segreto. Un giorno, però, le giunge la notizia della morte della sorella e deve rientrare in Irlanda. Qui, la vita sembra darle tutto quello che prima le aveva negato. Ma i motivi che avevano spinto Eilis ad andare via sono ancora lì, nascosti sotto la bella facciata.

Come ti ammazzo l’ex – 21:15 Sky Sport

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: ExTerminators

ExTerminators Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: John Inwood

John Inwood Cast: Heather Graham, Amber Heard, Joey Lauren Adams, Sam Lloyd, Glenn Morshower, Farah White, Anne Lockhart, Drena De Niro, Jennifer Coolidge, Matthew Settle

