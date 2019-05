Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 22 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 22 maggio:

Famiglia allargata – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Les dents, pipi et au lit

Les dents, pipi et au lit Uscita: 2018

2018 Durata: 105′

105′ Regista: Emmanuel Gillibert

Emmanuel Gillibert Cast: Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland

Trama: Antoine e Thomas sono i goliardici coinquilini di un bellissimo appartamento a Parigi. Thomas però sta per trasferirsi a Los Angeles e promette al suo amico di trovargli un sostituto degno di nome. Arriva così la bella Jeanne che Antoine, da incallito scapolo, non esita ad accogliere con grande entusiasmo e una bottiglia di Champagne in mano. Jeanne però si è da poco separata da un marito infedele e, con grande stupore di Antoine, porterà nell’appartamento con se, i sui due bambini, Théo 8 anni e Lou 5 anni…

Fantastic 4 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Fantastic Four

Fantastic Four Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Josh Trank

Josh Trank Cast: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan

Trama: Reeboot della serie di film dedicata ai personaggi della Marvel. Reed Richards è un ragazzo solitario, ma brillante e appassionato di scienze. Insieme all’amico Ben Grimm, ha realizzato il prototipo di una macchina per il teletrasporto che attira l’attenzione di Franklin Storm, direttore della Fondazione Baxter. Per questo motivo, il professore decide di assumerlo e di metterlo accanto ai figli, Sue e Johnny, al completamento di un portale quantico in grado di catapultarli in un’altra dimensione.