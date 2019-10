Samuel conduce un’esistenza senza legami e responsabilità nel sud della Francia, fino a quando Kristin, una delle sue ex conquiste, gli lascia una bimba di pochi mesi, sua figlia Gloria e poi sale su un taxi e sparisce letteralmente nel nulla. Samuel, Incapace di prendersi cura della piccola e determinato a riportarla alla madre, la rincorre a Londra. Otto anni dopo, mentre Samuel e Gloria ormai vivono a Londra e sono diventati inseparabili, una sorpresa inaspettata cambierà le loro vite…

Il liceo Manzoni rischia di chiudere..Il provveditorato agli studi, a causa di una percentuale troppo bassa di promossi alla maturità, ha dato al preside del liceo un ultimatum: se almeno metà gli studenti dell’ultimo anno in corso non supereranno l’esame finale l’istituto dovrà chiudere per sempre. Ma le difficoltà non finiscono qui; vista la situazione il provveditore aggiunge anche la minaccia che verranno chiamati al Manzoni i peggiori professori d’Italia ad insegnare ai peggiori fra gli alunni.

Destinazione matrimonio – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Destination Wedding

Destination Wedding Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 87′

87′ Regista: Victor Levin

Victor Levin Cast: Winona Ryder, Keanu Reeves, DJ Dallenbach

