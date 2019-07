Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 17 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 17 luglio:

Mangia, prega, ama – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Eat Pray Love

Eat Pray Love Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 133′

133′ Regista: Ryan Murphy

Ryan Murphy Cast: Julia Roberts, Billy Crudup, Viola Davis, Luca Argentero, Arlene Tur, Tuva Novotny, Stephanie Danielson, James Schram, Javier Bardem, Richard Jenkins, James Franco

Trama: Elizabeth Gilbert è una scrittrice di successo, ma cade in depressione. Dopo aver divorziato dal marito Stephen e dopo una tormentata storia d’amore con David, la donna decide di prendersi un anno sabbatico. Inizia così un lungo viaggio che la conduce in Italia, visitando Roma e Napoli e abbandonandosi ai piaceri del palato, poi in India, dove conosce Richard e trascorre il suo tempo meditando ed infine in Indonesia, dove, aiutata da uno sciamano a guarire la tristezza che ha nel cuore, impara ad amare nuovamente.

Harry Potter e i doni della morte: parte 1 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Deathly Hallows: part I

Harry Potter and the Deathly Hallows: part I Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Gran Bretagna

Gran Bretagna Durata: 146′

146′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane

Trama: Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Non ti muovere – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Non ti muovere

Non ti muovere Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Italia – Regno Unito – Spagna

Italia – Regno Unito – Spagna Durata: 125′

125′ Regista: Sergio Castellitto

Sergio Castellitto Cast: Penelope Cruz, Penélope Cruz, Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini

Trama: La figlia quindicenne di Timoteo è vittima di un incidente in motorino. Viene trasportata nella struttura dove il padre lavora come chirurgo. Malgrado il suo lavoro, Timoteo non vuole assistere all’intervento per la rimozione di un ematoma subdurale. La ragazza è sotto i ferri in pericolo di vita e lui, durante l’attesa del risultato dell’operazione, si affaccia alla finestra e scorge una donna ..

Brutti e cattivi – 21:15 Rai 4

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Durata: 85′

85′ Regista: Cosimo Gomez

Cosimo Gomez Cast: Claudio Santamaria, Marco D’Amore, Sara Serraiocco

The meddler – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Lorene Scafaria

Lorene Scafaria Cast: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons

Trama: Rimasta vedova già da qualche tempo, Marnie capisce che la sua vita non è ancora finita e decide di darle una nuova prospettiva. Si trasferisce quindi dal New Jersey a Los Angeles dove vive la figlia Lori, sceneggiatrice di serie tv e reduce da una rottura sentimentale. Entusiasta per il cambiamento e con tanti soldi ereditati da spendere, Marnie comincia a costruirsi una nuova identità, adeguandosi alle nuove tecnologie per farsi nuovi amici. E chissà che anche la vita sentimentale non possa prendere una nuova piega…

Super shark – 21:15 Cielo

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 87′

87′ Regista: Fred Olen Ray

Fred Olen Ray Cast: Tim Abell, Catherine Annette, Ashley Carr

Hitchcock – 21:10 Paramount Channel

Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Regista: Sacha Gervasi

Sacha Gervasi Cast: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson

Jumanji: benvenuti nella giungla – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Jake Kasdan

Jake Kasdan Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Trama: Nel 1996 un ragazzo di nome Alex trova un gioco in scatola di nome Jumanji su una spiaggia, dopo che due ragazzini, dopo averci giocato, lo avevano buttato in un torrente, una volta scampati alle disavventure del gioco. Durante la notte il gioco in scatola si trasforma in un videogioco e Alex comincia a giocarci, ma viene trascinato al suo interno, come già era accaduto prima a chiunque avesse iniziato a giocare a Jumanji. Venti anni più tardi sarà la volta di quattro ragazzi liceali che ricominciano il gioco…

Dracula di Bram Stroker – 21:15 Sky Cult

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Bram Stoker’s Dracula

Bram Stoker’s Dracula Uscita: 1992

1992 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Cast: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Richard E. Grant, Cary Elwes, Bill Campbell, Sadie Frost, Tom Waits, Monica Bellucci, Michaela Bercu, Florinda Kendrick, Jay Robinson, I.M. Hobson, Laurie Franks, Cully Fredricksen, Judi Diamond, Octavian Cadia, Robert Buckingaham, Mitchell Evansù

Trama: Londra, 1897. Mentre è intenzionato a concludere l’acquisto di diverse proprietà a Londra, l’eccentrico ed ‘eterno’ conte Dracula vede nell’innocente Mina, la fidanzata dell’agente immobiliare Jonathan Harker, la reincarnazione dell’amata moglie Elisabetta, morta suicida secoli prima, dopo aver ricevuto la falsa notizia della sua morte sul campo di battaglia. Sotto le spoglie di un affascinante principe tenta di sedurla, ma Harker, e il cacciatore di vampiri Van Helsing cercano di fermarlo…