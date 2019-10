Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce, però, a fuggire insieme al suo custode. Il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto…

Dopo un passato glorioso, Paul, ormai semi alcolista, ha il blocco dello scrittore e si ritira in montagna in attesa di un’illuminazione per ricominciare a scrivere. Nulla accade finché l’ex galeotto Jack entra nella sua vita irrompendo letteralmente in casa usa. Paul ha finalmente una storia da raccontare, dentro la quale scavare nel profondo per realizzare il capolavoro che gli ridarà la gloria di un tempo. Nel frattempo fuori da quelle mura, scompare una donna e la polizia inizia le indagini…

L’ultima sfida – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Southpaw

Southpaw Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 124′

124′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, Forest Whitaker, Rita Ora, 50 Cent, Beau Knapp, Victor Ortiz, Miguel Gómez, John Cenatiempo, Rachel McAdams, Oona Laurence

TRAMA