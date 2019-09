Due storie che si intrecciano ad Anguillara: quella di Luciana, che lavora in una fabbrica ed è sposata con Stefano, cronico disoccupato. I due desiderano un figlio, che non arriva mai, ma quando il sogno finalmente si avvera, a Luciana, in dolce attesa, non viene rinnovato il contratto di lavoro. Poi c’è Antonio, un poliziotto che dal Veneto è stato trasferito nella provincia romana, dove lo aspetta il suo percorso di espiazione…Le vite dei due protagonisti si incontreranno in maniera inaspettata e imprevedibile.

Yassine è un ragazzo marocchino che studia architettura a Parigi. Il giorno dell’esame non si sveglia in tempo ed è costretto a rientrare in patria. Per ottenere la cittadinanza francese a questo punto ricorre all’unico modo possibile: il matrimonio. E coinvolge l’unica persona che può aiutarlo e prestarsi alla giusta causa, il suo migliore amico. Naturalmente non è semplice come sembra e i due dovranno davvero imparare a conoscersi intimamente per poter recitare bene la parte degli amanti…

Il cacciatore di giganti – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jack the Giant Slayer

Jack the Giant Slayer Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: Nicholas Hoult, Warwick Davis, Bill Nighy, Ian McShane, Ewen Bremner, Eddie Marsan, Eleanor Tomlinson, John Kassir, Ralph Brown, Ben Daniels, Daniel Lapaine, Lee Boardman, Angus Barnett, Stanley Tucci, Ewan McGregor

