Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 10 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 10 luglio:

Il primo cavaliere – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: First Knight

First Knight Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 134′

134′ Regista: Jerry Zucker

Jerry Zucker Cast: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, John Gielgud, Alexis Denisof

Trama: A Camelot Sir Malagant, abbandona la corte manifestando il desiderio di potere: incendia i villaggi di confine per soggiogare la regina Ginevra, cui propone un trattato di pace capestro. Rassicurata dal fedele Oswald, costei ha intenzione di sposare re Artù di Camelot. Circondato dalla fama di avventuriero, Lancillotto è il simbolo dell’indipendenza e la libertà. La contrapposizione alla figura di Artù, simbolo della saggezza e del bene comune, esercita sulla futura regina Ginevra una pericolosa fascinazione.

Harry Potter e il principe mezzosangue – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Half-Blood Prince

Harry Potter and the Half-Blood Prince Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 153′

153′ Regista: David Yates

David Yates Cast: Daniel Radcliffe, Alan Rickman, Bonnie Wright, Jessie Cave, Julie Walters, Tom Felton, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter

Trama: Harry sospetta che i pericoli minaccino anche la scuola, ma Silente concentra la sua attenzione nel prepararlo alla inevitabile battaglia finale, chiamando anche il vecchio amico e collega Horace Lumacorno, le cui competenze considera fondamentali. Nel frattempo gli studenti subiscono gli attacchi di un avversario molto particolare: gli ormoni adolescenziali. Harry è sempre più attratto da Ginny, così come Dean Thomas…L’amore è nell’aria, ma la tragedia è imminente e forse Hogwarts non sarà più la stessa.

La prima cosa bella – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: La prima cosa bella

La prima cosa bella Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 122′

122′ Regista: Paolo Virzì

Paolo Virzì Cast: Stefania Sandrelli, Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Claudia Pandolfi

Trama: Cosa vuol dire avere una mamma bellissima, vitale, frivola, imbarazzante? E’ il cruccio che ha accompagnato tutta la vita di Bruno, primogenito di Anna, fin da quando aveva otto anni. Tutto comincia nell’estate del 1971, quando assistendo alla tradizionale elezione delle Miss dello stabilimento balneare più popolare di Livorno, Anna viene inaspettatamente chiamata sul palco ed incoronata “la mamma più bella”. Da allora, nella famiglia Michelucci, arriva lo scompiglio e per Anna, per Bruno e per la sorella Valeria, inizia un’avventura che si concluderà solo ai giorni nostri, con un inattesa struggente riconciliazione.

Charlie’s Angels, Più che mai – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Charlie’s Angels: Full Throttle

Charlie’s Angels: Full Throttle Uscita: 2003

2003 Durata: 106′

106′ Regista: Mcg

Mcg Cast: Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz, Justin Theroux

A history of violence – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: A History of Violence

A History of Violence Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 96′

96′ Regista: David Cronenberg

David Cronenberg Cast: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt

Trama: Tom Stall vive tranquillo e felice con la moglie avvocato e i loro due bambini nella piccola città di Millbrook, Indiana, ma la loro idilliaca esistenza va in pezzi quando una notte Tom sventa una rapina nel suo ristorante.

Absolute Zero – 21:15 Cielo

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Absolute Zero

Absolute Zero Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA – Stati Uniti

USA – Stati Uniti Durata: 86′

86′ Regista: Robert Lee

Robert Lee Cast: Jeff Fahey, Michael Ryan, Fred Ewanuick, Erika Eleniak, Bill Dow, Jessica Amlee

Trama: David Koch, climatologo di fama internazionale, fa un’inquietante scoperta: l’inversione di polarità del campo magnetico terrestre che ha causato l’Era Glaciale è avvenuta in un solo giorno e tale fenomeno sta per ripetersi nuovamente.

Thelma & Louise – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Thelma & Louise

Thelma & Louise Uscita: 1991

1991 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 130′

130′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Brad Pitt

Trama: Thelma e Louise sono amiche e vivono in Arkansas, negli Stati Uniti. La prima è una casalinga oppressa dal marito, che le rende la vita un inferno, la seconda fa la cameriera in un fast food. Per staccare dalla routine quotidiana, le due decidono di passare un fine settimana in montagna. Durante una sosta in un locale, Thelma viene abbordata da un uomo, che tenta di violentarla nel parcheggio. Ma Louise arriva fortunatamente in suo soccorso e, con la pistola portata da Thelma, spara e uccide l’aggressore. Braccate dalla polizia e in fuga, per le due donne inizierà un viaggio disperato verso il confine del Messico, a bordo di una vecchia Ford Thunderbird…