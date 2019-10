Povero ed onesto contadino ma abilissimo tiratore Dan Evans deve scortare fino a Yuma il bandito Ben Waden. Ma i banditi lo asserragliano nella cittadina, e dovrà riuscire a saltar fuori all’ultimo minuto insieme al prigioniero e a tuffarsi nel treno. Ottimo western con venature psicologiche, costruito su una serratissima unità di tempo, luogo e azione.

Il giovane musulmano di origini bengalesi Phaim è nato in Italia e vive nel quartiere romano multietnico Torpignattara. E’ un musicista e suona in un gruppo e nel frattempo lavora in un museo. Proprio in occasione di un concerto incontra una ragazza di nome Asia. Trai due scatta subito la scintilla, ma per Phaim non sarà un rapporto semplicissimo, dovrà infatti cercare di capire velocemente come conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio.

I mercenari – 21:25 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Expendables

The Expendables Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Sylvester Stallone

Sylvester Stallone Cast: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Randy Couture, DAVID ZAYAS, Terry Crews, Steve Austin, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren

