Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 30 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 30 luglio:

La mia bella famiglia italiana – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: La mia bella famiglia italiana

La mia bella famiglia italiana Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Olaf Kreinsen

Olaf Kreinsen Cast: Alessandro Preziosi, Tanja Vedhorn, Karin Proia, Nunzia Schiano, Elmar Gehlen, Patrick Molleken, Tanja Wedhorn, Peppino Mazzotta

Trama: L’ingegnere Paolo Sanseviero, da vent’anni emigrato in Germania, viene convocato con l’inganno da suo fratello Totò nella natìa Puglia. Quando arriva, accompagnato dalla sua bella moglie tedesca Martina, ritrova la sua famiglia, affettuosa e disordinata, un’azienda in crisi, un antico amore e un mistero ancora irrisolto. Superata la rabbia per il raggiro, Paolo inizia a riavvicinarsi alla madre e a scoprire pian piano quanto la sua terra e i suoi vecchi amici gli siano mancati…

Lo schiaccianoci e i quattro regni – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Nutcracker and the Four Realms

The Nutcracker and the Four Realms Uscita: 2018

2018 Durata: 99′

99′ Regista: Lasse Hallström, Joe Johnston

Lasse Hallström, Joe Johnston Cast: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman

Trama: La famiglia Stahlbaum si riunisce nel grande salone di casa Drosselmeyer per la festa di Natale. Quest’anno pero’la vigilia e’ triste per Clara e i suoi fratelli, perché la loro mamma, Marie non c’e’ piu’, ma ha lasciato loro dei regali prima di morire: Clara riceve in dono uno strano scrigno, chiuso a chiave. Ed è cercando la chiave, rubata da un topo, che si ritroverà in un paese magico e, con l’aiuto dello Schiaccianoci Phillip, dovrà combattere per riportare l’armonia tra i quattro regni che lo compongono.

Poveri ma ricchissimi – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Enrico Brignano, Christian De Sica

Trama: La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all’estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all’interno della famiglia stessa…

Tepepa – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Tepepa

Tepepa Uscita: 1968

1968 Nazionalità: Italia – Spagna

Italia – Spagna Durata: 136′

136′ Regista: Giulio Petroni

Giulio Petroni Cast: Tomas Milian, José Torres, George Wang, Anna Maria Lanciaprima, Clara Colosimo, Giancarlo Badessi, Rafael Hernández, Vittorio Gigli, Ángel Ortiz, Armando Casamonica, Paloma Ciela, Maria Daddi, Paola Natale, Francisco Sanz, Lina Franchi, Orson Welles, John Steiner, Luciano Casamonica

Trama: Tepepa, un peone messicano, continua la lotta contro il vecchio compagno Madero, ora divenuto governatore, che lo perseguita. Ma Tepepa è anche perseguitato da un medico inglese, Henry Price, che ha come unico scopo quello di vendicare una giovane ragazza inglese, violentata da Tepepa e poi morta suicida. In uno scontro Tepepa viene ferito da Cascorro, che, pero’, viene da questi ucciso.

Prigione di vetro – 21:15 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The Glass House

The Glass House Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Daniel Sackheim

Daniel Sackheim Cast: Stellan Skarsgard, Stellan Skarsgård, Leelee Sobieski, Trevor Morgan, Diane Lane

Trama: Ruby vive con i genitori Dave e Grace e il fratello Rhett in una città del Midwest statunitense. La sera del loro anniversario di matrimonio, i coniugi rimangono uccisi in un incidente stradale. Ruby e Rhett controvoglia, devono trasferirsi in California, a casa di Erin e Terry Glass, vecchi amici di famiglia, in una dimora sinistra, interamente costruita in vetro. Ma quelli che sembrano essere i loro amorevoli tutori legali, ben presto, riveleranno la loro vera inquietante natura.

Tre storia di una vita – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Moonlight

Moonlight Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Barry Jenkins

Barry Jenkins Cast: Ashton Sanders, Naomie Harris, Mahershala Ali, Andre Holland, Janelle Monáe, Trevante Rhodes

Trama: Il film è suddiviso in tre parti, che raccontano ognuna una fase della vita del protagonista. Nella prima, Chiron, che tutti chiamano “Little” è un bambino afroamericano di dieci anni che vive con la madre drogata a Miami. Bersaglio dei bulli a scuola, il ragazzino trova rifugio a casa dello spacciatore Juan e della fidanzata Teresa, che si prendono cura di lui. Nella seconda parte, ritroviamo Chiron ormai adolescente, ma ancora con gli stessi identici problemi. Stavolta, però, reagisce e spacca una sedia addosso a un compagno che lo maltratta. Arrestato e spedito in riformatorio, il ragazzo realizza intanto di essere gay.

I Flinstones – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Flintstones

The Flintstones Uscita: 1994

1994 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Brian Levant

Brian Levant Cast: John Goodman, Elizabeth Taylor, Rick Moranis, Rosie O’Donnell

Trama: Divertentissima versione cinematografica in carne ed ossa del famosissimo cartoon di Hanna & Barbera. Nel cast anche Elizabeth Taylor.

Diario di una schiappa – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Diary of a Wimpy Kid

Diary of a Wimpy Kid Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Thor Freudenthal

Thor Freudenthal Cast: Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris

Trama: L’undicenne Greg (Zachary Gordon) si aspetta grandi cose dalle scuole medie. La sua nuova avventura, invece, si rivela un vero e proprio disastro. Il ragazzo decide allora di tenere un diario per raccontare le sue disastrose esperienze. Film basato sull’omonimo primo libro della serie di Jeff Kinney.