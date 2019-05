Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 21 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 21 maggio:

Come un gatto in tangenziale – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Regista:

Cast:

Trama: La storia d’amore tra due adolescenti che provengono da contesti sociali differenti e dell’inevitabile incontro/scontro tra le loro due famiglie. Giovanni, manager per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane e la sua ex moglie Luce, naif coltivatrice di lavanda in Provenza, sono i genitori di Agnese che vive nei “quartieri alti”di Roma. Alessio invece abita insieme alla mamma Monica, operatrice sanitaria e alle due zie cleptomani Pamela e Sue Ellen, nella borgata romana Bastoni…

La nostra terra – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2014

2014 Durata: 100′

100′ Regista: Giulio Manfredonia

Giulio Manfredonia Cast: Iaia Forte, Stefano Accorsi, Sergio Rubini

Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma resta come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente. Quando la terra viene assegnata ad una cooperativa, la gestione della terra è affidata a Filippo, la cui missione è farla funzionare come esperto di leggi e regolamenti, ma non sarà facile essendo un uomo ansioso e inesperto quando si tratta di sporcarsi le mani con la realtà.

Geostorm – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Dean Devlin

Dean Devlin Cast: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

Trama: Jake Lawson è uno scienziato con lo spirito di avventura di un esploratore. A lui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra e impedisce l’avvento di quegli ecodisastri. Ma Jake è indisciplinato e non sa mordersi la lingua quando i politici gli chiedono conto delle sue azioni. Suo fratello minore Max invece è un politico nato, e quando Jake viene destituito dal suo ruolo di comandante spaziale è Max a presiedere la transizione.

Carovana di fuoco – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The War Wagon

The War Wagon Uscita: 1967

1967 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Burt Kennedy

Burt Kennedy Cast: John Wayne, Robert Walker jr., Keenan Wynn, Terry Wilson, Valora Noland, Don Collier, Joanna Barnes, Bruce Cabot, Gene Evans, Kirk Douglas, Bruce Dern, Howard Keel

Trama: Un proprietario terriero di pochi scrupoli riesce a mandare in galera un suo rivale e impadronirsi del suo ranch. Western con l’eroe del genere per eccellenza: John Wayne.

300, l’alba di un impero – 21:25 Italia 1

Genere: Storico

Storico Titolo originale: 300: Rise of an Empire

300: Rise of an Empire Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 102′

102′ Regista: Noam Murro

Noam Murro Cast: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Hans Matheson, Callan Mulvey, David Wenham, Rodrigo Santoro

Trama: Tratto dal romanzo a fumetti di Frank Miller “Xerzes”, 300: l’alba di un impero, narra la storia del generale greco Temistocle che, nel 480 avanti Cristo, nel tentativo di unificare il suo popolo, si oppone all’invasione delle forze persiane guidate da Serse, uomo tramutato in dio, e Artemisia, diabolica comandante della marina persiana. Con astuzia e tattica, Temistocle, che non cederà alle lusinghe della donna, pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Mio figlio – 21:20 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Mon garçon

Mon garçon Uscita: 2017

2017 Durata: 84′

84′ Regista: Christian Carion

Christian Carion Cast: Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist

Joy – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Joy

Joy Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: David O. Russell

David O. Russell Cast: Jennifer Lawrence, Elisabeth Rohm, Edgar Ramirez, Virginia Madsen, Diane Ladd, Jimmy Jean-Louis, Isabella Rossellini, Dascha Polanco, Robert De Niro, Bradley Cooper

Trama: Il film racconta la storia di Joy Mangano, star delle televendite americane e ideatrice di prodotti per la casa, ma anche quella di quattro generazioni della sua famiglia. La vita di Joy scorre tra mille difficoltà: è divorziata con due figli, a lavoro la costringono a fare sempre il turno di notte e, a casa, vive con la madre, che rimane incollata al televisore dalla mattina alla sera, e con la nonna, l’unica che invece la sostiene e la aiuta nelle faccende domestiche. Ed è proprio mentre sta passando lo straccio a terra che Joy ha l’illuminazione: creare un oggetto che non debba essere strizzato con le mani, detto in altri termini, un mocio. Da quel momento, tra mille difficoltà, Joy riuscirà a mettere su un impero.

Sex list – 21:15 Cielo

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Deception

Deception Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Marcel Langenegger

Marcel Langenegger Cast: Hugh Jackman, Michelle Williams, Ewan McGregor, Lisa Gay Hamilton, Maggie Q, Bruce Altman, Stephanie Roth Haberle

Trama: Jonathan McQuarry, tranquillo contabile di New York, viene introdotto da un avvocato di successo in un misterioso club privato, conosciuto come la ‘Lista’. Qui, i membri vivono in perfetto anonimato incontri sessuali molto trasgressivi. Affascinato da questo universo notturno a lui sconosciuto, una sera Jonathan incontra una donna, che lo coinvolge profondamente. Ma quando la ragazza scompare nel nulla, i sospetti legati alla sua sparizione e ad una concomitante rapina, ricadono tutti su di lui.

Zohan – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: You Don’t Mess with the Zohan

You Don’t Mess with the Zohan Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Dennis Dugan

Dennis Dugan Cast: Adam Sandler, John Turturro, Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson

Trama: Zohan è un agente del Mossad con un sogno nel cassetto: fare il parrucchiere. Mentre si sta godendo il sole, in vacanza sulla spiaggia di Bat yam, viene richiamato in servizio per dare la caccia al pericoloso terrorista Phantom. Stanco del lavoro e della vita che conduce, in seguito a uno scontro con il criminale, Zohan inscena la sua morte e si trasferisce sotto falsa identità a New York: adesso è Scrappy Coco, parrucchiere australiano che lavora nel negozio della bella palestinese Dalia e, tra un colpo di forbici e l’atro, ci aggiunge pure qualche (gradita) prestazione sessuale. Ma le cose si fanno presto complicate…