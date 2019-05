Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 14 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, martedì 14 maggio:

Pelè – 21:20 Canale 5

Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2016

2016 Regista: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist

Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist Cast: Vincent D’Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney

Trama: Il film racconta l’incredibile storia del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il piu’ grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. Nato in poverta’, affrontando un’infanzia difficile, Pele’ ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza.

Sei mai stata sulla luna – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sei mai stata sulla luna?

Sei mai stata sulla luna? Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Paolo Genovese

Paolo Genovese Cast: Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, Rolando Ravello, Paolo Sassanelli, Pietro Sermonti, Emilio Solfrizzi, Giulia Michelini, Sergio Rubini

Trama: Guai, giovane e bella ragazza italo-spagnola, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. E quando la felicità è ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Qualcosa di straordinario – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Big Miracle

Big Miracle Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA – Gran Bretagna

USA – Gran Bretagna Durata: 107′

107′ Regista: Ken Kwapis

Ken Kwapis Cast: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Vinessa Shaw, John Pingayak, Ted Danson, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson, Stephen Root

Trama: Alaska 1988, alla fine della Guerra Fredda, in uno dei luoghi più rigidi della punta Nord degli Stati Uniti si narra la storia vera di un reporter televisivo di una piccola cittadina e una volontaria di Greenpeace che chiedono l’aiuto delle rivali superpotenze per salvare tre gigantesche balene grigie bloccate sotto una lastra di ghiaccio, durante una migrazione, nel Circolo Polare Artico. La lastra è troppo lunga per essere percorsa sott’acqua ed ha un solo buco dal quale i cetacei possono emergere a prendere fiato.

Animali fantastici e dove trovarli – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Fantastic Beasts and Where To Find Them

Fantastic Beasts and Where To Find Them Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Gran Bretagna – USA

Gran Bretagna – USA Regista: David Yates

David Yates Cast: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Katherine Waterston

Trama: Primo spin-off della celebre saga di Harry Potter firmata dalla scrittrice J.K. Rowling. È il 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York con una valigia di pelle apparentemente ordinaria, ma in realtà piena di tutte le creature magiche che il giovane ha salvato durante i suoi numerosi viaggi. Mentre sta assistendo al comizio del leader dei Secondi Salemiani, movimento estremista che vuole eliminare tutti i maghi e le streghe, una creatura fantastica fugge dalla sua borsa, creando un po’ di scompiglio.

Blue Jasmine – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Blue Jasmine

Blue Jasmine Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Woody Allen

Woody Allen Cast: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins, Glen Caspillo, Charlie Tahan, Annie McNamara

Trama: Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il suo matrimonio con un ricco uomo d’affari Hal, Jasmine una newyorchese elegante e mondana, decide di trasferirsi nel modesto appartamento della sorella Ginger a San Francisco, per cercare di dare un nuovo senso alla propria vita…

Forza 10 da Navarone – 21:10 Rai Movie

Genere: Guerra

Guerra Titolo originale: Force 10 from Navarone

Force 10 from Navarone Uscita: 1978

1978 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 118′

118′ Regista: Guy Hamilton

Guy Hamilton Cast: Robert Shaw, Barbara Bach, Franco Nero, Harrison Ford

Trama: Al maggiore Mallory viene affidato il delicato compito di neutralizzare una spia tedesca che vive in Jugoslavia e si fa chiamare Nikolai Lescovar. Con Mallory partirà per la Jugoslavia anche il caporale Miller. I due viaggiano al seguito di una missione americana, il cui obbiettivo è segreto. A capo di questa missione, chiamata Forza 10, c’è il giovano tenente Colonnello Barnsby.

La ragazza della porta accanto – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Girl Next Door

The Girl Next Door Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Luke Greenfield

Luke Greenfield Cast: Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Timothy Olyphant, James Remar

Trama: Matthew è un ragazzo all’ultimo anno delle superiori, molto timido, un po’ secchione e con due amici alquanto “sfigati”. Un giorno, nella casa accanto alla sua, si trasferisce Danielle, splendida ragazza che incarna lo stereotipo della ragazza acqua e sapone della porta accanto. Matthew ne rimane subito affascinato ma non sa bene come comportarsi quando i suoi amici scoprono che Danielle è una ex pornostar. Diventati amici, il giovane cercherà di convincerla a non riprendere il suo vecchio lavoro.

Un Maggiolino tutto matto – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Love Bug

The Love Bug Uscita: 1968

1968 Nazionalità: USA

USA Durata: 102′

102′ Regista: Robert Stevenson

Robert Stevenson Cast: Dean Jones, Michele Lee, David Tomlinson, Buddy Hackett

Shaun, vita da pecora – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Shaun the Sheep Movie

Shaun the Sheep Movie Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Francia – UK

Francia – UK Durata: 85′

85′ Regista: Mark Burton, Richard Starzack, Richard Starzak

Mark Burton, Richard Starzack, Richard Starzak Cast:

Trama: La vita della fattoria sta iniziando a diventare noiosa. Giorno dopo giorno, il Fattore dice a Shaun quel che deve fare; così, Shaun architetta un piano per prendersi un giorno libero: ma si deve stare attenti a quel che si desidera! Insieme al gregge, elabora un’idea geniale: una dopo l’altra, le pecore saltano la staccionata così che il Fattore, contandole, si appisoli. Shaun ritroverà il Fattore prima che se ne perdano le tracce per sempre?