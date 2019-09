Gli Expendables, guidati da Barney, stavolta, dovranno vedersela con il co-fondatore dei Mercenari, che Barney credeva di avere ucciso tempo prima: Conrad Stonebanks. Conrad, spietato mercante d`armi, avendo già schivato una volta la morte, ora intende distruggere I Mercenari. Ma Barney ha altri piani e ha intenzione di combattere il vecchio sangue con del sangue nuovo, ingaggiando individui più giovani, più veloci e più esperti di tecnologia. L’ultimo scontro diventa così, la battaglia più particolare de I Mercenari.

La difesa di Fort Holman da parte del colonnello Pembroke non è stata eroica, ma i sudisti tenevano in ostaggio suo figlio e quindi non possiamo neanche biasimarlo troppo. La resa gli vale, comunque, la perdita dei gradi e un periodo di prigionia. Pembroke riesce ad evadere e, dopo varie vicissitudini, riesce a tornare a Fort Holman, insieme a una decina di compagni per prendersi la rivincita.

Attacco al potere 2 – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: London Has Fallen

London Has Fallen Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Bulgaria – UK – USA

Bulgaria – UK – USA Durata: 99′

99′ Regista: Babak Najafi

Babak Najafi Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

