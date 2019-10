Dagli anni Ottanta, periodo in cui è ambientato il primo film, facciamo un salto al 2006. Luca Molinari è ancora una volta uno studente alle prese con l’esame di maturità e gli amici di sempre: Alice, Riccardo e i fidanzati storici Massi e Simona. Ma il ragazzo ha anche una famiglia un po’ complicata: il padre Paolo, infatti, tradisce la moglie con la professoressa di matematica del figlio. Nel frattempo, Alice è ancora innamorata di Luca, ma lui ha perso la testa per Azzurra, un’addestratrice di delfini che ha incontrato per caso…

Max e Page sono madre e figlia, esperte nel circuire uomini facoltosi. Max riesce sempre a farsi sposare, mentre Page ha il compito di sedurre i “patrigni” in modo che la madre possa ottenere un veloce e redditizio divorzio. Ma non tutto fila secondo i piani. Un agente del fisco avvisa le due donne di avere un debito con lo Stato. Con gli ultimi 1300 dollari rimasti, vanno in una località esclusiva, piena di ricchi scapoli. Max sceglie un vecchio che ama fumare e si finge una donna russa, Ulga Yevanova. Incontrerà un ostacolo, la domestica, che però subito riuscirà a mandare via. Page, invece, decide di dividersi dalla madre e cerca così di far innamorare di lei un quarantenne che vive ancora con la madre, ma si ritrova ad amare il proprietario di un bar sulla spiaggia. Quando scopre che gli vogliono dare 3 milioni di dollari per vendere il locale, Page lascia perdere il suo vecchio obiettivo e ammalia il giovane imprenditore. Ma finisce per innamorarsene e Max lo scopre, costringendola a lasciare il suo ragazzo. L’obiettivo scelto da Max muore poco dopo la proposta di matrimonio e così mamma e figlia rimangono senza possibilità. A complicare le cose è l’arrivo dell’ultimo marito di Max, che l’ama ancora, nonostante il matrimonio sia durato solo 17 ore.

Le cronache di Narnia: il leone, la strega, l’armadio – 21:10 Paramount Channel