Il mondo è lacerato dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver ripetutamente cercato di arruolarsi nell’esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile Steve Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo trasformerà nel Super-Soldato conosciuto come Captain America. Diventato un super eroe, Roger si unisce a Bucky Barnes e a Peggy Carter per sconfiggere l’organizzazione malvagia HYDRA, capitanata dal terribile Red Skull.

In Messico, Machete Cortez, agente federale, è in missione per salvare una ragazza sequestrata. Durante l’operazione incontra il suo capo corrotto con il signore della droga, Rogelio Torrez, che uccide moglie e figlia di Machete, quest’ultimo ferito e creduto morto. Tre anni dopo, Machete vaga in Texas in cerca di un qualsiasi lavoro. Michael Booth, uomo d’affari e spin doctor, spiega a Machete che il corrotto senatore del Texas McLaughlin ha intenzione di aumentare i controlli al confine e ridurre il numero di immigrati messicani negli USA. Machete accetta l’incarico di ucciderlo e riceve 150000$, dopo essere stato minacciato da Booth. Mentre Machete si trova sul tetto di un edificio vicino al luogo del comizio di McLaughlin, subisce il doppio gioco di uno scagnozzo di Booth, che prima spara all’ex agente federale e poi al senatore, colpendolo a una gamba. Booth ha organizzato il tentato omicidio per guadagnare sostenitori alle elezioni del senatore e far approvare il progetto per una recinzione elettrificata lungo tutto il confine. Machete fugge e arriva all’ospedale dove due infermiere e un dottore lo curano nonostante sia un clandestino. Ancora un volta riesce a non farsi prendere dagli uomini di Booth che lo vogliono morto. Sartana Rivera, agente dell’immigrazione, è inviata dai suoi superiori per trovare e arrestare Machete.

The water diviner – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Water Diviner

The Water Diviner Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Australia – Turchia – USA

Australia – Turchia – USA Durata: 111′

111′ Regista: Russell Crowe

Russell Crowe Cast: Russell Crowe, Isabel Lucas, Deniz Akdeniz, Jacqueline McKenzie, Ryan Corr, Damon Herriman, Cem Yilmaz, Robert Mammone, Michael Dorman, Christopher Sommers, Olga Kurylenko, Jai Courtney

