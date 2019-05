Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 30 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 30 maggio:

Il giudice meschino – 21:25 Rai 1

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Il giudice meschino

Il giudice meschino Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Carlo Carlei

Carlo Carlei Cast: Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Paolo Briguglia

Trama: Alberto Lenzi è Pubblico Ministero alla procura di Reggio Calabria. La sua nomea lo precede: un uomo passivo e pigro, separato dalla moglie e padre di Enrico, che sente più come un peso che come un figlio; in più ha anche una relazione clandestina con Marina, il maresciallo dei carabinieri che lavora con lui. La sua vita apatica però viene presto sconvolta dalla morte di Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio che lo riconnetterà alla vita reale…

Battleship – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Battleship

Battleship Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Peter Berg

Peter Berg Cast: Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Taylor Kitsch, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Rihanna, Brooklyn Decker

Trama: Una flotta aliena scende sulla Terra per prepararne l’invasione, che inizia alle Hawaii, dove sono nel frattempo riunite le flotte internazionali della Marina militare per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di Marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper, a bordo della nave da guerra John Paul Jones, a tentare l’impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti dotati di armi e di tecnologia mai viste prima. Ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro.

Dunkirk – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Francia – Olanda – UK – USA

Francia – Olanda – UK – USA Durata: 106′

106′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

Trama: Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 nel mese di maggio del 1940, i soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano un’incredibile operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”.

Ave, Cesare! – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Hail, Caesar!

Hail, Caesar! Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Gran Bretagna – USA

Gran Bretagna – USA Durata: 106′

106′ Regista: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Cast: Josh Brolin, George Clooney, Frances McDormand, Scarlett Johansson, Alden Ehrenreich

Trama: Durante le riprese di uno dei più ambiziosi progetti della Capitol, il peplum ambientato nell’antica Roma “Ave, Cesare!”, tutto subisce un brusco arresto quando l’interprete principale della pellicola, Baird Whitlock, scompare, rapito da due comparse. A Mannix viene recapitata una lettera minatoria, in cui i rapitori, autonominatisi “Il Futuro”, chiedono 100,000 $ di riscatto per rilasciare l’attore. Quest’ultimo si risveglia in una elegante casa sulle colline di Malibù, dove incontra Il Futuro, una cellula di sceneggiatori comunisti, che lo introducono alle teorie marxiste a cui lui aderisce volentieri…

Piacere, sono un po’ incinta – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Back-up Plan

The Back-up Plan Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Alan Poul

Alan Poul Cast: Jennifer Lopez, Eric Christian Olsen, Noureen DeWulf, Alex O’Loughlin, Michaela Watkins

Trama: Zoe non ha trovato l’uomo giusto, ma sente che l’orologio biologico per sta per scoccare e decide di provare a fare un figlio da sola, con una provetta e un po’ di fortuna. Peccato che ciò avvenga giusto un attimo prima di incontrare Stan, che dell’uomo giusto ha tutto l’aspetto e le intenzioni. Dopo aver testato la sperata alterazione dei propri ormoni, però, Zoe pare non finire mai di testare la convinzione di Stan e il suo livello di coinvolgimento nel progetto famigliare…

La risposta è nelle stelle – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Longest Ride

The Longest Ride Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: George Tillman jr.

George Tillman jr. Cast: Scott Eastwood, Jack Huston, Oona Chaplin, Melissa Benoist, Lolita Davidovich, Peter Jurasik, Amy Parrish, Britt Robertson, Alan Alda

Trama: Il film è incentrato sulla storia d’amore tra Luke, un ex campione di rodeo che cerca di tornare alle competizioni e Sophia, una studentessa che sta per intraprendere il lavoro dei suoi sogni nel mondo dell’arte a New York. Proprio mentre il loro rapporto viene messo a dura prova da ambizioni e ideali contrastanti, Sophia e Luke si imbattono inaspettatamente in Ira, un anziano, il cui ricordo della decennale storia d’amore con l’adorata moglie, ispirerà e scuoterà profondamente la giovane coppia.

Ricordami ancora – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Remember Sunday

Remember Sunday Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Jeff Bleckner

Jeff Bleckner Cast: Alexis Bledel, Barry Shabaka Henley, Valerie Azlynn, David Hoffman, Jerry Adler, Ann Mckenzie, Dana Gourrier, Larisa Oleynik., Zachary Levi, Merritt Wever

Trama: Molly, cameriera non di certo fortunata, è convinta di aver incontrato l’uomo perfetto quando conosce Gus, l’eccentrico commesso di una gioielleria che sin da subito la intriga. Ben presto, però, Molly nota alcuni strani comportamenti del giovane, vedendolo distratto, preoccupato e con l’aria di chi nasconde qualcosa. Scopre così che Gus, per via di un aneurisma cerebrale che lo ha recentemente colpito, ha completamente perso la memoria a breve termine. Per lui ogni giorno è come se la sua vita ricominciasse daccapo e ogni volta che vede Molly è sempre come se la incontrasse per la prima volta.

Shrek e vissero felici e contenti – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Shrek Forever After

Shrek Forever After Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Mike Mitchell

Mike Mitchell Cast:

Trama: Quarto capitolo della saga di animazione che vede protagonista il simpatico orco verde. Dopo aver sfidato un terribile drago, salvato una bella principessa e preso le redini del regno dei suoceri, cosa altro potrà succedere a Shrek? Annoiato dalla sua vita quotidiana nel regno di Molto Molto Lontano, Shrek farà lo sbaglio di firmare un patto con Trementino: così quest’ultimo diventa Re, Fiona sparisce e i suoi amici si ritrovano tutti in pericolo. L’orco dovrà darsi molto da fare per riparare al suo errore…

Sicilian ghost story – 21:15 Sky Cult