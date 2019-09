Una storia ambientata a Washington D.C. che segue il liceale Addison che vuole esplorare il lato nascosto della società di Washington, per svelare il mistero sulla morte di un altro studente, archiviato come violenza di gruppo. Addison decide infatti di avviare un’indagine per conto suo e con l’aiuto della sua fidanzata Phoebe scopre rapidamente che il caso è più oscuro e più profondo di quanto potesse immaginare. Insieme faranno emergere delle scomode e agghiaccianti verità…

Max e Annie sono una coppia competitiva, in amore e nel gioco. Spesso infatti invitano amici a casa per trascorrere le loro serate davanti ai tabelloni dei giochi di società. Max però vive da sempre anche una forte competizione personale: quella con il fratello maggiore Brooks, una specie di vincente su tutta la linea. in occasione di una riunione tra amici, tema “serata con delitto”, organizzata da Brooks che mette anche in palio la sua splendida auto nuova, per Max diventa davvero una questione di vita o di morte…

Di nuovo in gioco – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Trouble with the Curve

Trouble with the Curve Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Robert Lorenz

Robert Lorenz Cast: Clint Eastwood, Justin Timberlake, Matthew Lillard, Scott Eastwood, Robert Patrick, Matt Bush, Ed Lauter, Chelcie Ross, Darren Le Gallo, Rus Blackwell, Amy Adams, John Goodman

TRAMA