Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 25 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 25 luglio:

Finalmente la felicità – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Finalmente la felicità

Finalmente la felicità Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni Cast: Thyago Alves, Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero, Shel Shapiro, Maurizio Battista, Michela Andreozzi, Andrea Buscemi, Rocco Papaleo

Trama: Benedetto è un musicista di Lucca che, chiamato dalla trasmissione “C’è posta per te” di Maria De Filippi, scopre che la mamma, recentemente venuta a mancare, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Sono passati diversi anni e la bambina in questione è diventata una splendida modella, Luna. Arrivata in Italia per lavoro, la ragazza contatta l’uomo perché vuole assolutamente conoscerlo di persona. I due fratelli si legheranno molto e insieme riusciranno a realizzare i loro sogni.

Il fidanzato di mia sorella – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: How to Make Love Like an Englishman

How to Make Love Like an Englishman Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Tom Vaughan

Tom Vaughan Cast: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell, Brandi Burkhardt, Ben McKenzie

Trama: Il sessantenne Richard Haig è un brillante e affascinante professore di letteratura inglese all’università di Cambridge, con la passione per i flirt senza impegno con le sue studentesse. Un giorno nel bar di un albergo londinese incontra Olivia, una bella quarantenne con cui il feeling è immediato e irresistibile. Peccato che la donna sia anche la sorella maggiore di Kate, la studentessa con cui Richard ha avuto una relazione e che sta per annunciarli di aspettare un bambino proprio da lui.

Point break – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Ericson Core

Ericson Core Cast: Edgar Ramírez, Luke Bracey, Ray Winstone

Trama: Johnny Utah è un giovane agente dell’FBI che viene incaricato di infiltrarsi all’interno di un gruppo di surfisti, per smascherare una banda di rapinatori di banche, che agisce coprendosi il volto con maschere dei presidenti Usa. Johnny rimane però affascinato dal loro stile di vita e in particolare dal loro leader Bodhi. Nella sua missione sotto copertura, Utah dovrà battersi per la sua stessa vita, uscendo però trasformato da questa esperienza. Il film è il remake dell’omonimo film del 1991 diretto da Kathryn Bigelow.

La maledizione dello scorpione di giada – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The curse of the Jade Scorpion

The curse of the Jade Scorpion Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 103′

103′ Regista: Woody Allen

Woody Allen Cast: Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, Charlize Theron

Trama: Siamo nella New York degli anni ’40. E’ quì che vive ed opera l’egocentrico ispettore delle assicurazioni CW Briggs. L’uomo non perde occasione per vantarsi con la neoassunta collega Betty Ann Fitzgerald della sua abilità a sventare imbrogli assicurativi, pavoneggiandosi di sapere in anticipo cosa frulla nella testa del potenziale truffatore. Beffa della sorte, grazie ai poteri ipnotici dello Scorpione di Giada, un ladro di lì a poco riuscirà ad insinuarsi nella mente di Briggs, provocandogli non pochi problemi.

Falchi – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 111′

111′ Regista: Toni D’Angelo

Toni D’Angelo Cast: Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Aniello Arena

Trama: Peppe e Francesco sono due poliziotti della sezione speciale della Squadra mobile di Napoli, meglio conosciuti come i Falchi. Insieme, a bordo della loro moto e sotto la supervisione del loro superiore, il dottor Marino, girano per le strade combattendo non solo contro la mafia locale, come la camorra, ma anche contro quella cinese, nuova ma altrettanto subdola. Peppe e Francesco, però, non sono perfetti e hanno un mare di problemi: il primo conduce una vita solitaria, trovando svago solo nella sua altra passione, l’addestramento di cani da combattimento; l’altro, affetto da depressione e succube del senso di colpa, tira avanti tra droghe e serate in un bordello cinese.

Le crociate – 21:25 Rete 4

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Kingdom of heaven

Kingdom of heaven Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Germania – Regno Unito – Spagna – USA

Germania – Regno Unito – Spagna – USA Durata: 144′

144′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Orlando Bloom, David Thewlis, Brendan Gleeson, Marton Csokas, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons

Trama: Balian è un giovane maniscalco che ha perso la famiglia. Un giorno gli si presenta il nobile crociato Goffredo, che gli dichiara di essere suo padre e di volerlo portare con lui in Terra Santa. Dopo un momento di indecisione Balian decide di intraprendere quel viaggio. Ma durante il cammino Goffredo viene ferito a morte e Balian si ritrova da solo a dover difendere la strada per la Città Santa percorsa dai pellegrini. A seguito di un complotto ordito dagli alti dignitari della città, Balian dovrà affrontare l’esercito dei Saraceni, con a capo Saladin, per evitare che i musulmani conquistino Gerusalemme

Una famiglia all’improvviso – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: People Like Us

People Like Us Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Alex Kurtzman

Alex Kurtzman Cast: Chris Pine, Elizabeth Banks, Michelle Pfeiffer

Trama: Sam è perseguitato da alcuni creditori ed è costretto a lasciare New York, per raggiungere la casa dei genitori a Los Angeles. Suo padre, un uomo di successo e che Sam, nonostante i rimproveri di sua madre, non vedeva da tempo, è morto e ha lasciato una somma di 150.000 dollari a una giovane donna di nome Frankie, che sta cercando di disintossicarsi dalla dipendenza dall’alcol e a suo figlio Josh. Sam non capisce il perché e sospetta che la giovane sia stata un’amante del padre, ma scoprirà presto un’altra verità…

Vita da camper – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: RV

RV Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 99′

99′ Regista: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Cast: Robin Williams, Jojo Levesque, Cheryl Hines, Kristin Chenoweth, Joanna ‘JoJo’ Levesque

Trama: A causa di un’importantissima riunione di lavoro, Bob Munro convince moglie e figli a rinunciare alle vacanze alle Hawaii per un viaggio in camper verso le Montagne Rocciose, in Colorado. Una volta giunti a destinazione, i Munro devono vedersela con una bizzarra comunità di campeggiatori, tutti rigorosamente muniti di camper…

Erin Brockovich – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Erin Brockovich

Erin Brockovich Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Cast: Julia Roberts, Dawn Didawick, Valente Rodriguez, Conchata Ferrell, Tom Wilkinson, Scotty Leavenworth, Albert Finney, Aaron Eckhart, David Brisbin

Trama: Il film racconta la vera storia dell’attivista americana Erin Brockovich. Erin è una donna con due matrimoni falliti alle spalle e tre figli da tirare su. Ha l’acqua alla gola, non riesce a pagare le bollette e, come se non bastasse, ha perso la causa per un incidente d’auto in cui è rimasta vittima e i cui soldi avrebbero potuto darle un po’ di sollievo. Un giorno, viene assunta come segretaria in uno studio legale. Qui, scopre che una grossa società, la Pacific Gas & Electric, ha immesso una sostanza cancerogena, il cromo esavalente, nelle falde acquifere, rischiando di avvelenare gli abitanti della contea. Erin, armata di coraggio e caparbietà, riesce a fare causa alla Pacific e a ottenere un risarcimento per i cittadini.