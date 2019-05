Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 23 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 23 maggio:

Survivor – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Survivor

Survivor Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 96′

96′ Regista: James McTeigue

James McTeigue Cast: Parker Sawyers, Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Emma Thompson, Angela Bassett, James D’Arcy, Antonia Thomas, Roger Rees, Corey Johnson, Dylan McDermott, Bashar Rahal

Trama: Kate, un’impiegata del Dipartimento di Stato statunitense, viene assegnata all’ambasciata USA nella capitale britannica, dove si deve occupare di prevenzione al terrorismo sul suolo patrio. La sua attività, la mette rapidamente nel mirino di alcuni estremisti, ma piuttosto che ucciderla, decidono d’incastrarla per crimini che non ha commesso, mentre progettano un attentato a Times Square, la notte di Capodanno. Kate non avrà altra scelta che mettersi in fuga e cercare di dimostrare a tutti i costi la sua innocenza.

Vittoria e Abdul – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Victoria & Abdul

Victoria & Abdul Uscita: 2017

2017 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 111′

111′ Regista: Stephen Frears

Stephen Frears Cast: Judi Dench, Ali Fazal, Tim Pigott-Smith

Trama: In occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno, il ventenne indiano Abdul Karim, viene scelto per puro caso, per consegnare un omaggio alla regina Vittoria. Diventerà prima il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

La ricerca della felicità – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Pursuit of Happyness

The Pursuit of Happyness Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Gabriele Muccino

Gabriele Muccino Cast: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, Cecil Williams

Trama: San Francisco, Anni 80. Il venditore di apparecchiature mediche Chris Gardner rimane da un giorno all`altro senza lavoro. Abbandonato dalla moglie e con un figlio di cinque anni a carico, viene anche sfrattato. Lui e il figlio sono costretti a dormire in ricoveri per i senzatetto o nei bagni pubblici della metropolitana, ma Chris non si perde d’animo e continua imperterrito a cercare ogni giorno assieme a Christopher i soldi per mangiare. Saranno la sua tenacia e la sua forza di volontà a premiarlo.

King Arthur, il potere della spada – 21:25 Italia 1

Genere: Storico

Storico Titolo originale: King Arthur: Legend of the Sword

King Arthur: Legend of the Sword Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Guy Ritchie

Guy Ritchie Cast: Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen

Trama: E’ guerra tra uomini e maghi. Mordred, un grandissimo mago e i suoi eserciti si scagliano contro Camelot con l’assalto finale al castello di Uther Pendragon. Ma nemmeno un nemico tanto spaventoso può alla fine nulla contro il potere di Excalibur. Solo il “prescelto” potrà estrarre la spada dalla roccia e l’unico a salvarsi è proprio il figlio di Uther, allontanatosi in una barca e trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove verrà trovato e cresciuto in un bordello da prostitute, che gli daranno il nome di Artù…

Passengers – 21:20 Rai 2

Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: Morten Tyldum

Morten Tyldum Cast: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

Trama: In un ipotetico futuro, gli esseri umani sono pronti a lasciare la Terra e trasferirsi su un altro pianeta. A bordo dell’astronave Avalon, cinquemila persone viaggiano addormentate nello spazio. Ma, in seguito allo scontro con un meteorite, Jim si sveglia 90 anni prima del previsto. Il ragazzo si annoia da solo e dopo essersi informato sul computer di bordo, decide di svegliare la bella Aurora, giornalista e scrittrice, facendole credere che anche la sua capsula sia stata danneggiata dall’impatto…

Machete – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Machete

Machete Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez

Ethan Maniquis, Robert Rodriguez Cast: Danny Trejo, Lindsay Lohan, Cheech Marin, Jeff Fahey, Steven Seagal, Don Johnson, Rose McGowan, Daryl Sabara, Shea Whigham, Cheryl Chin, Electra Avellan, Elise Avellan, Tom Savini, Tina Rodriguez, Michelle Rodriguez, Robert De Niro, Jessica Alba

Trama: In Messico, Machete Cortez, agente federale, è in missione per salvare una ragazza sequestrata. Durante l’operazione incontra il suo capo corrotto con il signore della droga, Rogelio Torrez, che uccide moglie e figlia di Machete, quest’ultimo ferito e creduto morto. Tre anni dopo, Machete vaga in Texas in cerca di un qualsiasi lavoro. Michael Booth, uomo d’affari e spin doctor, spiega a Machete che il corrotto senatore del Texas McLaughlin ha intenzione di aumentare i controlli al confine e ridurre il numero di immigrati messicani negli USA. Machete accetta l’incarico di ucciderlo e riceve 150000$, dopo essere stato minacciato da Booth. Mentre Machete si trova sul tetto di un edificio vicino al luogo del comizio di McLaughlin, subisce il doppio gioco di uno scagnozzo di Booth, che prima spara all’ex agente federale e poi al senatore, colpendolo a una gamba. Booth ha organizzato il tentato omicidio per guadagnare sostenitori alle elezioni del senatore e far approvare il progetto per una recinzione elettrificata lungo tutto il confine. Machete fugge e arriva all’ospedale dove due infermiere e un dottore lo curano nonostante sia un clandestino. Ancora un volta riesce a non farsi prendere dagli uomini di Booth che lo vogliono morto. Sartana Rivera, agente dell’immigrazione, è inviata dai suoi superiori per trovare e arrestare Machete.

L’album dei ricordi – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Memory Book

The Memory Book Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 90′

90′ Regista: Paul A. Kaufman

Paul A. Kaufman Cast: Meghan Ory, Megan Ory, Luke Macfarlane, Adrienne Barbeau, Art Hindle

Trama: La fotografa Chloe trova in un mercato delle pulci un album di foto degli anni Settanta di una coppia apparentemente felice. Avendo avuto molte delusioni in amore decide di rintracciare la coppia per dimostrare che il vero amore esiste. nella ricerca verrà aiutata da un misterioso ed attraente ragazzo che si innamora di lei.

Biancaneve al college – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Sydney White

Sydney White Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Joe Nussbaum

Joe Nussbaum Cast: Amanda Bynes, Sara Paxton, Matt Long, Jack Carpenter

Trama: Sydney White ha perso la madre da piccola ed è cresciuta con il padre idraulico e i suoi amici operai. Per questo motivo, è un po’ un maschiaccio. Adesso, però, ha vinto una borsa di studio per il college e sogna di entrare nella confraternita delle Kappa Phi Ni, di cui anche la madre faceva parte. Ma la presidentessa, Rachel, non la vede di buon occhio e fa di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. A migliorare la situazione, per fortuna, c’è Tyler, ex di Rachel, di cui la ragazza si innamora. Sentendosi inadatta e continuamente umiliata dalle Kappa, Sidney decide di andare a vivere in un appartamento con sette ragazzi un po’ nerd e un po’ sfigati…

Morto tra una settimana… o ti rimborsiamo – 21:15 Sky Cult