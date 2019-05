Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 16 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 16 maggio:

Divergent – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Divergent

Divergent Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Neil Burger

Neil Burger Cast: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Ashley Judd, Jai Courtney, S. Woodley, T. James, K. Winslet, Miles Teller, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Ray Stevenson, Tony Goldwyn, Maggie Q, Mekhi Phifer

Trama: In un ipotetico futuro, gli abitanti della città di Chicago sono suddivisi in cinque categorie, in base alla loro personalità. Ci sono gli Abneganti, i Pacifici, i Candidi, gli Intrepidi e gli Eruditi. Ogni persona nasce in una fazione ben precisa, ma all’età di sedici anni può decidere di sottoporsi a un test attitudinale e capire a quale gruppo sia più giusto appartenere. Chi non supera il test è considerato un Divergente, qualcuno che non è possibile inquadrare, pericoloso e, come tale, da uccidere.

Il filo nascosto – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Phantom Thread

Phantom Thread Uscita: 2017

2017 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Regista: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Cast: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Lesley Manville

Trama: Il celebre stilista Reynolds Woodcock della Londra anni Cinquanta è il punto di riferimento in fatto di moda delle stars del cinema, della famiglia reale e delle signore dell’alta società britannica. Scapolo impertinente, colleziona donne che vanno e vengono nella sua vita come un filo che entra ed esce dal tessuto. Lavoratore bulimico e uomo impossibile dirige la sua maison affiancato dall’unica donna della sua vita in grado di rimanergli sempre accanto: sua sorella Cyril. Un giorno però incontra la bellissima Alma…

Green Zone – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Green Zone

Green Zone Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – Regno Unito – Spagna – USA – Stati Uniti

Francia – Regno Unito – Spagna – USA – Stati Uniti Durata: 115′

115′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Amy Ryan, Khalid Abdalla, Yigal Naor, Nicoye Banks, Said Faraj, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Aymen Hamdouchi

Trama: Cronaca dei giorni che precedettero l’inizio del conflitto in Medio Oriente, nel 2003. Conquistata Baghdad, è il momento di trovare quelle armi di distruzione di massa che hanno scatenato la guerra. L’agente Roy Miller viene inviato in Iraq insieme a un team di ispettori dell’esercito per individuare le armi, tenute nascoste, a detta dell’intelligence americana, in alcuni nascondigli nel deserto, che però risultano vuoti. Deciso ad andare a fondo, Miller scopre dove si nasconde il generale al Rawi, l’unico a conoscere la verità sulle armi…

X-Men, giorni di un futuro passato – 21:30 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: X-Men: Days of Future Past – Rogue Cut

X-Men: Days of Future Past – Rogue Cut Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 131′

131′ Regista: Bryan Singer

Bryan Singer Cast: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Patrick Stewart, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ellen Page, Peter Dinklage, Halle Berry, James Marsden, Booboo Stewart, Evan Peters, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Omar Sy, Bingbing Fan, Adan Canto

Trama: E’ un film del 2014 diretto da Bryan Singer, uscito in una versione large alternativa con 17 minuti in più, scene aggiuntive e contenuti speciali, detta per l’appunto, Rogue Cut: nel 2024, dei sanguinari robot conosciuti come le “Sentinelle” sterminano i mutanti e i loro alleati umani. Un gruppo di mutanti ribelli, tra i quali Kitty Pryde, Uomo Ghiaccio, Colosso, Alfiere, Warpath, Sunspot e Blink riescono a salvarsi grazie ai poteri di Pryde, che è capace di mandare la coscienza di una persona indietro nel tempo…

Trespass – 21:20 Rai 2

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Trespass

Trespass Uscita: 2011

2011 Durata: 91′

91′ Regista: Joel Schumacher

Joel Schumacher Cast: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet

Trama: Quattro criminali si introducono nell’abitazione del commerciante di diamanti Kyle Miller e la moglie Sarah. Il piano di Jonah con la complicità del fratello, della cognata e di un amico, è semplice: rubare in meno di un quarto d’ora tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Niente va come previsto e i coniugi e la figlia si ritrovano ostaggi. Le cose continuano a complicarsi man mano che vengono a galla una serie di conflitti familiari e i profondi dissapori che dividono i membri della banda…

Professione assassino – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Mechanic

The Mechanic Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Simon West

Simon West Cast: Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Jeff Chase, Tony Goldwyn, Mini Anden, James Logan, Eddie J. Fernandez

Trama: Arthur Bishop è un sicario meticoloso e spietato che lavora agli ordini di una banda di criminali. Quando il suo capo Dean gli ordina di uccidere il suo mentore Harry, Arthur esegue l’omicidio. Ma quando al funerale dell’uomo fa la conoscenza di Steve, il giovane figlio di Harry, si rende subito conto che il ragazzo vanta una forte personalità e le abilità tipiche del killer: decide così di assoldarlo come spalla nella sua attività, celandogli tuttavia che egli stesso è l’assassino del padre.