La trattativa – 21:20 Rai 2 Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: La trattativa

La trattativa Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 108′

108′ Regista: Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti Cast: Sabina Guzzanti, Antonino Bruschetta, Enzo Lombardo, Sabino Civilleri, Giorgio Mottola Trama: Di cosa si parla quando si parla di trattativa? Delle concessioni dello stato alla mafia in cambio della cessazione delle stragi o altro? Un gruppo di attori mette in scena gli episodi più rilevanti della vicenda nota come trattativa stato mafia, impersonando mafiosi, agenti dei servizi segreti, alti ufficiali, magistrati, vittime e assassini, massoni, persone oneste e coraggiose e persone coraggiose fino a un certo punto. Così una delle vicende più intricate della nostra storia diventa un racconto appassionante. Jimmy Bobo – 21:10 Rai Movie Genere: Azione

Azione Titolo originale: Bullet to the Head

Bullet to the Head Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Walter Hill

Walter Hill Cast: Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Sung Kang Trama: James Bonomo, conosciuto con lo pseudonimo di Jimmy Bobo, è un killer italo-americano che uccide a pagamento. Quando insieme al suo socio in affari, Louis Blanchard, riceve l’incarico di uccidere Hank Greely, ex poliziotto corrotto sul libro paga dei suoi datori di lavoro, porta a termine la sua missione senza scrupoli. Ma poco dopo sarà Louis ad essere uccicso e Jimmy dovrà allearsi con un agente, il cui ex compagno è stato fatto fuori dagli stessi malavitosi, per scoprire la verità e fare giustizia.

Ragazze a Beverly Hills – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Clueless

Clueless Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Amy Heckerling

Amy Heckerling Cast: Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy, Paul Rudd

Trama: Cher e Dionne sono due sedicenni che vivono nella soleggiata Beverly Hills. Tra feste e shopping, le due ragazze trovano il tempo anche per fare piccole buone azioni, che fanno guadagnare loro la benevolenza di tutti. Colpite entrambe da una serie di valutazioni scolastiche scarse, usano il loro forte potere di persuasione per convincere gli insegnanti ad aumentare i loro voti.

Gnomeo e Giulietta – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Gnomeo & Juliet

Gnomeo & Juliet Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 84′

84′ Regista: Kelly Asbury

Kelly Asbury Cast:

Trama: I Montecchi e i Capuleti sono in guerra da sempre, lo racconta Shakespeare. Quello che il celebre scrittore non dice, però, è che le due famiglie litigano anche per abbellire il loro giardino con nani, gnomi e statue di pietra, al fine di renderlo più bello di quello del rivale. Anche le due famiglie di nani corrispondenti si odiano, ma i loro figli, Gnomeo e Giulietta, esattamente come i loro omonimi umani, sono invece innamorati e per coronare il loro sogno d’amore dovranno affrontare un’infinità di peripezie che li metterà a dura prova.

Wall Street – 21:15 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Wall Street

Wall Street Uscita: 1987

1987 Nazionalità: USA

USA Durata: 126′

126′ Regista: Oliver Stone

Oliver Stone Cast: Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, Franklin Cover

Trama: New York, 1985. A Wall Street l’unica cosa che conta è il potere del denaro. Giovani e rampanti yuppies laureati nelle business schools più prestigiose del mondo, speculano in borsa con l’unico obiettivo di guadagnare molto e subito. Bud Fox (per gli amici Buddy) è un brillante ed anonimo broker pronto a tutto per raggiungere la gloria.