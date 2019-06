Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 15 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, sabato 15 giugno:

Searching – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2018

2018 Regista: A. Chaganty

A. Chaganty Cast: J. Cho, D. Messing

Trama: Margot, la figlia adolescente di un vedovo americano di nome David Kim, scompare in circostanze misteriose. L’unico modo per risalire alle ultime tracce lasciate dalla ragazza, sarebbe quello di entrare nel suo computer portatile che lei stessa ha lasciato a casa. Il padre che è straziato dalla scomparsa di sua figlia, si ritrova davanti ad un monitor, costretto a dover ficcare il naso tra i contatti e la cronologia web di Margot, per poter ricostruire gli ultimi istanti prima della sua scomparsa…

Animali notturni – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Nocturnal Animals

Nocturnal Animals Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: Tom Ford

Tom Ford Cast: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

Trama: Il film si muove su un doppio binario, la vita reale e quella narrata in un romanzo. Susan Morrow è proprietaria di una galleria d’arte prestigiosa e ben avviata. Un giorno, riceve un manoscritto da parte dell’ex marito, Edward, che lei anni prima ha lasciato su due piedi per sposare un uomo che, in tutta risposta, la tradisce. Appena Susan inizia a leggere il romanzo si rende conto che ha tra le mani la storia del suo primo matrimonio, ma raccontata in chiave molto più violenta e devastante…

La delicatesse – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: La Délicatesse

La Délicatesse Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 108′

108′ Regista: David Foenkinos, Stéphane Foenkinos

David Foenkinos, Stéphane Foenkinos Cast: Audrey Tautou, François Damiens, Bruno Todeschini, Mélanie Bernier, Joséphine de Meaux

Trama: Un giovane uomo svedese si innamora di una collega d’ufficio francese. La donna, però, soffre ancora per il lutto recente che l’ha colpita. Il marito è morto tre anni prima in un incidente, ma la corte delicata del collega gradatamente la spingerà a tornare a vivere e a innamorarsi ancora

Alla ricerca dell’isola di Nim – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Nim’s Island

Nim’s Island Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Mark Levin, Jennifer Flackett

Mark Levin, Jennifer Flackett Cast: Jodie Foster, Michael Carman, Mark Brady, Anthony Simcoe, Abigail Breslin, Gerard Butler, Christopher Baker

Trama: La piccola Nim ha smarrito per sempre la madre in fondo al mare e vive sola con il padre, appassionato di plancton, in un angolo di paradiso, un’isoletta del pacifico. Quando il padre si allontana, la bimba resta in compagnia di un’otaria, un’iguana e un pellicano per amici e i libri di avventure di Alex Rover come passatempo preferito. Ma nel momento del pericolo un aiuto umano non guasta e a soccorrere Nim arriva proprio Alex Rover in persona; ma più che ad Indiana Jones, il suo eroe somiglia ad una zitella fifona…

Attacco al potere – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Trama: Mike Banning è l’agente alla sicurezza personale del Presidente degli Stati Uniti e benvoluto anche dalla First Lady. Una tragica vigilia di Natale, però, durante un incidente d’auto, il Presidente viene salvato e la donna perde la vita. Mike, viene sollevato dal suo incarico e spedito a lavorare in un ufficio del Tesoro. Ma un anno dopo, Banning si ritrova nuovamente al centro dell’azione, in quanto l’unico uomo in grado di salvare il Presidente e il suo staff, sequestrati da un commando terrorista nord coreano.

Vulcano – Los Angeles 1997 – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Volcano

Volcano Uscita: 1997

1997 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Mick Jackson

Mick Jackson Cast: Tommy Lee Jones, Anne Heche, Don Cheadle, Keith David

Trama: Nel centro di Los Angeles un vulcano sotterraneo esplode all’improvviso, provocando distruzione e morte a Hollywood. Il geologo Mike Roark (Tommy Lee Jones) deve coordinare lo sforzo dei vigili del fuoco e della guardia nazionale, per evitare che la colata di lava travolga e distrugga la città.

L’impero proibito – 21:10 Paramount Channel

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 104′

104′ Regista: Rob Minkoff

Rob Minkoff Cast: Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano

Gli incredibili – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: The Incredibles

The Incredibles Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Brad Bird

Brad Bird Cast:

Trama: Bob Parr e la moglie sono due celebri supereroi ormai a riposo da tempo. Ma il desiderio di avventura è forte e quando a Bob viene dato un incarico della massima segretezza accetta immediatamente.

Morto tra una settimana…o ti ridiamo i soldi – 21:15 Sky Cult