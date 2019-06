The double – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Michael Brandt

Michael Brandt Cast: Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Annable

Trama: Paul Shepherdson, un agente CIA in pensione, viene richiamato in servizio in seguito all’uccisione di un senatore che aveva rapporti con la Russia. Le modalità dell’omicidio fanno pensare al ritorno sulla scena di un killer sovietico da tempo inattivo il cui nome in codice era Cassio. “Era” perché Shepherdson, che gli aveva dato la caccia per anni, a un certo punto aveva comunicato di averlo ucciso. Chi non è convinto che Cassio sia morto è il giovane agente FBI Ben Geary che ha dedicato i suoi studi proprio alla figura dell’assassino. Per quanto riluttante Shepherdson gli si deve affiancare in una nuova ricerca di cui è certo di conoscere l’esito.

Laureata…e adesso? – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Post Grad

Post Grad Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Vicky Jenson

Vicky Jenson Cast: Alexis Bledel, Michael Keaton, Carol Burnett

Stardust – 21:00 Sky Family

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Stardust

Stardust Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 128′

128′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: Charlie Cox, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O’Toole, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes

Trama: Tristan vuole conquistare il cuore dell’algida e bella Victoria portandole in dono una stella caduta. Il suo viaggio lo conduce in una terra misteriosa e proibita, al di là dei confini del suo villaggio. Nel corso di questa odissea, Tristan trova la stella, che nel frattempo si è tramutata in una incantevole ragazza di nome Yvaine. Tuttavia Tristan non è il solo a cercare la stella, dovrà anche lottare contro i quattro figli di un re, una strega malvagia di nome Lamia, il Capitan Shakespeare e un disonesto mercante.

L’uomo che uccise Don Chisciotte – 21:15 Sky Cult