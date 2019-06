Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 20 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 20 giugno:

Halloween – 21:15 Sky Cinema

Genere: Horror

Horror Uscita: 2018

2018 Durata: 106′

106′ Regista: David Gordon Green

David Gordon Green Cast: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Trama: Laurie Strode vive nella costante paura del ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 1978. Per 40 anni è rimasta chiusa in casa costringendo anche sua figlia Karen alla stessa reclusione per proteggerla dalla possibile ricomparsa di quel mostro. Ma quella di Laurie non è una paura infondata, Myers troverà infatti il modo di scappare dall’ospedale psichiatrico dove è rinchiuso per recarsi ad Haddonfield in cerca dell’unica preda sfuggitagli nel ’78..

CHiPs – 21:15 Premium Cinema

Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: CHiPs

Alì – 21:00 Iris

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Alì

Alì Uscita: 2001

2001 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Michael Mann, Micheal Mann

Michael Mann, Micheal Mann Cast: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles

Trama: Il film racconta dieci anni della vita di Muhammad Ali, ex campione del mondo dei pesi massimi, dalla clamorosa e inaspettata conquista del titolo contro Sonny Liston, allo storico incontro The Rumble in the Jungle contro George Foreman, passando per l’amicizia con Malcolm X e l’adesione all’Islam.

Autobahn – 21:20 Italia 1

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Collide

Collide Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Germania – UK

Cina – Germania – UK Durata: 99′

99′ Regista: Eran Creevy

Eran Creevy Cast: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins

Trama: Casey Stin è un ragazzo americano dal passato oscuro: lavorava in Europa come corriere della droga per un boss tedesco di nome Geran. La sua vita cambia nel momento in cui conosce Juliette e decide di uscire dal giro per lei. Ma quando la donna si ammala di una grave malattia e le cure sono molto costose, Casey decide di tornare alle vecchie abitudini e rientrare nel giro. Così, Geran gli affida una nuova e ancora più pericolosa missione: rapinare l’industriale Hagen, il più grande trafficante di droga della Germania.

Snitch – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Snitch

Snitch Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA – Emirati Arabi Uniti

USA – Emirati Arabi Uniti Durata: 112′

112′ Regista: Ric Roman Waugh

Ric Roman Waugh Cast: Dwayne Johnson, Barry Pepper, Jon Bernthal, Susan Sarandon, Michael Kenneth Williams, Nadine Velazquez, Harold Perrineau, Benjamin Bratt, J.D. Pardo, Melina Kanakaredes

Trama: Ispirato a fatti realmente accaduti, la storia di John Matthews, un uomo d’affari, il cui figlio diciannovenne Jason viene arrestato dopo essere stato incastrato in un traffico di droga e condannato a 10 anni di carcere. Il ragazzo è innocente ma per provarlo il padre ha un’unica possibilità: mettersi in gioco. Sotto copertura della DEA, l’uomo si infiltra in una grossa organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio.

L’amore in gioco – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Fever pitch

Fever pitch Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

Peter Farrelly, Bobby Farrelly Cast: Drew Barrymore, Jimmy Fallon, Jack Kehler, Jason Spevack, Jessamy R. Finet, Scott H. Severance

Trama: Ben, estroverso insegnante delle scuole medie, conosce Lindsay, una rampante ragazza in carriera, e se ne innamora, ricambiato. La storia d’amore sembra procedere al meglio, fino a quando Lindsay non scopre che Ben è un tifoso sfegatato dei Boston Red Sox. Ben presto ogni pensiero di Ben e ogni momento libero della coppia vengono “invasi” dai Red Sox facendo entrare il loro rapporto in crisi.

Sherlock Gnomes – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 86′

86′ Regista: Stevenson

Stevenson Cast:

Trama: Gnomeo e Giulietta sono a Londra con amici e parenti. Le creature ornamentali d’Inghilterra sono vittime di una terribile minaccia: qualcuno sta rubando gli gnomi da giardino e la comunità dei due gnometti finisce presto nel sacco. Corre in soccorso il mitico Sherlock Gnomes, detective senza pari, pronto a mettersi da subito sulle tracce del nemico. Sherlock però, deve stare attento a non trascurare il suo fido aiutante Watson: dare l’amore o l’amicizia per scontati può innescare spiacevoli conseguenze

Thruth – 21:15 Sky Cult

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Truth

Truth Uscita: 2015

2015 Durata: 125′

125′ Regista: James Vanderbilt

James Vanderbilt Cast: Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid

Trama: Il film è basato sul libro “Truth and Duty: The Press, the President and the Privilege of Power”, scritto dalla giornalista americana Mary Mapes che nel 2004, all’epoca in cui era produttrice della Cbs News, realizzò e mandò in onda nel programma “60 Minutes” un servizio molto critico nei confronti dell’allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush. Il servizio fu trasmesso la mattina del 9 settembre e si riferiva alle presunte mancanze avute da Bush nel periodo compreso tra il 1968 e il 1974, quando era pilota nella Guardia Nazionale dell’Aeronautica del Texas, per evitare di partecipare alla guerra in Vietnam. Lo scandalo che ne venne fuori costò le dimissioni del conduttore di “60 Minutes”, Dan Rather, e gettò nella bufera il network e la Mapes stessa.