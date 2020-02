Durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace finché non si imbattono in una vera sfida! Una cameriera del posto racconta a uno di loro di una gran quantità di lingotti d’oro che sarebbe rimasta sommersa in una banca, nel bel mezzo di una cittadina sul fondo di un lago. L’oro, di origine francese, era stato rubato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale…

Alle 8:02 del mattino, un detective della polizia di New York con i postumi di una sbornia, Jack Mosley, viene incaricato di scortare un piccolo criminale, Eddie Bunker dalla III Divisione di Polizia al Tribunale in 100 Centre Street, a sedici isolati di distanza, dove Eddie deve comparire davanti al Gran Giurì prima delle 10:00, per testimoniare in un caso di reato minore. A Jack basteranno quindici minuti per lasciarlo in Tribunale e arrivare a casa. Sovrappeso e debilitato, con una gamba dolorante e un serio problema di alcolismo, questa è l’ultima cosa che Jack vuole fare. Per sei anni, si è leccato le ferite isolandosi dal mondo, è andato regolarmente al lavoro e si è tenuto lontano dai guai. Ma quella mattina, si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quando Jack spinge Eddie in macchina e si tuffa nel traffico mattutino, non ha idea che le prossime due ore gli cambieranno la vita.

Love is all you need

Genere: Commedia

Titolo originale: Den skaldede frisør

Uscita: 2012

Nazionalità: Danimarca – Svezia – Italia – Francia

Durata: 112′

Regista: Susanne Bier

Cast: Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Paprika Steen, Sebastian Jessen, Kim Bodnia, Ciro Petrone, Christiane Muller

TRAMA