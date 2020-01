Atlanta, regina di Atlantide e Tom il guardiano del Faro hanno un figlio: Arthur. Essendo un unione clandestina, pur di proteggere suo figlio, Atlanna accetterà di farsi giudicare nella città subacquea, che la giustizierà consegnandola al più feroce dei popoli sottomarini. Arthur cresce imparando in segreto da Vulko, consigliere del re e di suo figlio Orm, i segreti di Atlantide e compierà gesta eroiche in mare, come salvare un sottomarino da un team di pirati. Qualcosa va storto e la situazione si fa pericolosa..

Il generale Eugene Irwin è conosciuto e rispettato nell’ambiente a causa della sua levatura morale e intellettuale, che lo ha portato a essere considerato un eroe nella guerra del Vietnam e del Golfo. Adesso, però, per avere disubbidito a un ordine che reputava ingiusto – e avere involontariamente provocato la morte di otto uomini – è stato condannato dalla corte marziale a scontare una pena di dieci anni in un carcere militare di massima sicurezza, conosciuto come “Il castello”. A supervisionare la prigione c’è il durissimo colonnello Winter, che ben presto passa dal rispetto nei confronti di Irwin a sentimenti sempre più forti di rancore e ostilità.

La fredda luce del giorno – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

The Cold Light of Day Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Spagna – USA

Spagna – USA Durata: 93′

93′ Regista: Mabrouk El Mechri

Mabrouk El Mechri Cast: Henry Cavill, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui, Bruce Willis

