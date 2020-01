Il giovane Jacko Argyle viene accusato di aver ucciso la madre adottiva, Rachel Argyll, ma dopo la sua morte in carcere si scopre essere in realtà innocente. Il dottor Calgary si reca a casa della famiglia per annunciare la non colpevolezza del figlio, ma la reazione non è proprio quella che ci si potrebbe aspettare. Se non è Jacko il colpevole, non si sa chi l’ha uccisa. Molto probabilmente un altro membro della famiglia, ma scovarlo non sarà di certo facile. Le indagini hanno così inizio…