Roberto e sua moglie Anna vivono a Senigallia, hanno tre figli e decidono di prendere in affidamento i tre figli di Elena, sorella di Roberto assassinata dal marito in Sicilia. Mantenere sei ragazzini non è però facile, a causa anche della crisi economica e della perdita dell’attività di Roberto. Nonostante le difficoltà Anna e Roberto si arrangiano come possono mettendo a dura prova anche il loro legame. Ma la loro forte spinta etica li sostiene e un noto avvocato finalmente prenderà a cuore il loro caso…

Capitolo numero ventiquattro della saga dedicata all’agente segreto 007, con Daniel Craig per la quarta volta nei panni del protagonista: James Bond, eseguendo gli ordini di M, si reca a Città del Messico per uccidere un certo Sciarra, membro di un’organizzazione criminale che trama un attentato. Intanto, il nuovo capo del Centro per la Sicurezza Nazionale mette in dubbio l’operato di M e le missioni condotte da Bond, che invece aggiunge tasselli alla fitta trama dell’organizzazione criminale conosciuta come Spectre.

Dark shadows – 21:15 Premium Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Dark Shadows

Dark Shadows Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 113′

113′ Regista: Tim Burton

Tim Burton Cast: Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, Bella Heathcote, Chloë Grace Moretz, Thomas McDonell, Gulliver McGrath, Jonny Lee Miller, Christopher Lee, Alice Cooper, Ray Shirley, Ivan Kaye, Susanna Cappellaro, Josephine Butler, William Hope, Harry Taylor, Shane Rimmer, Guy Flanagan, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter

TRAMA